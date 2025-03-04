Женщина готовит есть в золотой посуде: влияет ли это на вкус еды

В Китае женщина популяризирует использование золотой посуды. Она сама ест из золотой кастрюли и рассказала, как это повлияло на ее жизнь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Weihai.

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Что известно о женщине

Сама китаянка владеет двумя ювелирными магазинами в Шуйбее, что на юге Китая. Она опубликовала видео в сети, на котором ест из роскошной кастрюли из чистого золота.

Впечатляет! Вес кастрюли составляет 1 килограмм, а стоимость – 97 тысяч долларов.

Женщина рассказала, что изделие было изготовлено на заказ для одного из ее клиентов. Видео с кастрюлей она сняла, чтобы продемонстрировать уникальное изделие еще до того, как его доставят заказчику. Тот, свою очередь, дал на это разрешение.



Женщина ест из золотой кастрюли / Фото Jiupainews

Предпринимательница отметила, что цены на золото продолжают стремительно расти. Некоторые прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем, поэтому покупает "желтый металл" как инвестицию.

Влияет ли золотая посуда на вкус еды

Золотая посуда, изготовлена из настоящего золота, по своей природе инертна и не вступает в реакцию с пищей, поэтому с химической точки зрения она не меняет вкус блюд. Однако нельзя отрицать психологический аспект: когда еда подается в роскошной золотой посуде, это создает ощущение праздника, престижа и эксклюзивности.

Такой эстетический эффект может повлиять на восприятие вкуса, ведь наши эмоции и ожидания играют важную роль в том, как мы оцениваем еду.

Обсуждая влияние золота на вкус пищи, китаянка утверждает, что золотая кастрюля имеет лучшую теплопроводность, но вкус блюд такой же, как и в обычных сосудах.