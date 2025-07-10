Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно об инциденте

История началась в 2018 году, когда пара познакомилась в популярном приложении для знакомств. 50-летний мужчина, который на самом деле является бельгийцем марокканского происхождения, представился итальянцем, по имени Бен и выложил фото мускулистого красавца в своем профиле.

После нескольких разговоров пара договорилась о встрече и решила провести ночь в стиле "50 оттенков серого". С согласия женщины, мужчина завязал ей глаза, однако уже во время интимной близости она сняла повязку и поняла: ее партнер – совсем не тот привлекательный итальянец, которого она представляла. Вместо "мускулистого Бена" перед ней был "марокканец с животиком".

Почувствовав себя обманутой, бельгийка обратилась в суд, обвинив партнера в сексуальном насилии.



Женщина обратилась в суд из-за сюрприза на свидании / Фото Unsplash

Какое решение принял суд

Суд Антверпена отклонил иск, признав мужчину невиновным. Он постановил, что женщина дала сознательное согласие на половой акт с незнакомцем и согласилась на элемент сюрприза – в частности на повязку на глазах. По словам суда, "осознанный риск был частью договоренности".

Ранее женщина в Китае подала в суд на спортзал. Все из-за того, что она упала с беговой дорожки, когда бежала на каблуках.