Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про інцидент

Історія почалася у 2018 році, коли пара познайомилася в популярному додатку для знайомств. 50-річний чоловік, який насправді є бельгійцем марокканського походження, представився італійцем, на ім'я Бен та виклав фото м'язистого красеня у своєму профілі.

Після кількох розмов пара домовилася про зустріч і вирішила провести ніч у стилі "50 відтінків сірого". За згодою жінки, чоловік зав'язав їй очі, однак вже під час інтимної близькості вона зняла пов'язку та зрозуміла: її партнер – зовсім не той привабливий італієць, якого вона уявляла. Замість "м'язистого Бена" перед нею був "марокканець з животиком".

Відчувши себе обдуреною, бельгійка звернулася до суду, звинувативши партнера в сексуальному насильстві.



Жінка звернулася до суду через сюрприз на побаченні / Фото Unsplash

Яке рішення ухвалив суд

Суд Антверпена відхилив позов, визнавши чоловіка невинним. Він постановив, що жінка дала свідому згоду на статевий акт із незнайомцем і погодилася на елемент сюрпризу – зокрема на пов'язку на очах. За словами суду, "усвідомлений ризик був частиною домовленості".

Раніше жінка в Китаї подала до суду на спортзал. Все через те, що вона впала з бігової доріжки, коли бігла на підборах.