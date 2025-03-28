"Сколько стоит ваш лук": украинские защитники сделали пародию на Николаса Карму
- Украинские военные создали пародию на популярные видео блогера Николаса Кармы, сосредотачивая внимание на стоимости военного снаряжения.
- Видео собрало более 150 тысяч просмотров, вызвав положительные реакции и поддержку в комментариях.
В соцсетях уже давно вирусятся видео украинского блогера Николаса Кармы, который спрашивает у людей на улице, сколько стоит их образ. Украинские военные решили сделать смешную комедию на видео блогера.
Соответствующая видеопародия появилась в тиктоке 26 марта в аккаунте @vitsikkkkk2, передает 24 Канал.
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Военные решили спародировать видео Николаса Кармы, в которых часто появляются люди с дорогими брендовыми вещами, которые восхищают или даже шокируют зрителей стоимостью своих "луков". Эта концепция и вдохновила украинских защитников создать свою версию, которая одновременно смешная, ироничная и одновременно серьезная.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как один военный спрашивает у другого сколько стоит его лук.
Пятнадцать миллионов гривен,
– коротко отвечает тот.
Эта пародия не только смешная, но и имеет более глубокий смысл. Она напоминает о том, что стоимость жизни на передовой не измеряется модными брендами, а зависит от качественного снаряжения, которое способно защитить солдат в самых опасных ситуациях.
Украинские защитники сделали пародию на Николаса Карму: смотрите видео
Реакция сети
Этот ролик собрал более 150 тысяч просмотров и более 12 тысяч лайков. Вот, какие комментарии оставляли пользователи:
- "Бесценный военный черный юмор. Держитесь родненькие, возвращайтесь все живы",
- "Этот лук бесценный, он не продается",
- "Лук ценой в жизнь",
- "Пусть Бог хранит тебя и всех кто носит такой же лук".
Также комментаторы выражают свою благодарность за защиту и желают вернуться целыми и невредимыми домой.