"Был в Украине через Google maps": комики спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским

Скандальная встреча в Белом доме завершилась несколько дней назад, но шквал эмоций до сих пор не утихает. На этот раз пародию на встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом сделало американское комедийное шоу Saturday Night Live.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Saturday Night Live.

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Как прошла встреча в Белом доме

28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Белый дом. В Овальном кабинете он встретился с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Однако все прошло не так легко, как ожидалось, и их ссора стала событием номер один в мире.

Спор между украинским лидером и высокопоставленными чиновниками США был длительным и громким. Президент Украины отметил, что Соединенные Штаты не проживали состояние войны. На что Трамп добавил, что сейчас "мы находимся на грани третьей мировой войны" и отметил, что прекрасно понимает ситуацию в Украине.

На вопрос, были ли чиновники США в Украине, Вэнс ответил, что смотри сторис об этом. Такой ответ даже трудно комментировать, ведь, если посмотреть сериал "Доктор Хаус", это не сделает человека врачом.

В США создать смешную пародию

К счастью, абсурд заявлений своих политиков понимают и американцы. Именно поэтому они уже сделали пародию, назвав визит украинского президента в Вашингтон "ловушкой", а вице-президента США сравнили с "котенком". А Вэнса высмеяли за его якобы осведомленность о событиях в Украине.

Комики высмеяли упреки Трампа и Вэнса в том, что украинский президент якобы не благодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь.

В США метко спародировали Трампа и Вэнса на встрече с Зеленским: смотрите видео

Всего за 6 часов шоу собрало на YouTube более 1,5 миллиона просмотров и примерно 10 тысяч комментариев. Люди благодарили создателей шоу, отмечая действительно адекватную позицию относительно войны в Украине.