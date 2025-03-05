"Улетел в космос": Маск отличился странным поведением во время выступления Трампа в Конгрессе

Бизнесмен и любимец Дональда Трампа Илон Маск в очередной раз отличился странным поведением на публике. На этот раз это произошло во время выступления американского лидера в Конгрессе.

Детали на реакции соцсетей собрал для вас 24 Канал.

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Трамп появился в Конгрессе

В ночь на 5 марта Дональд Трамп появился в Конгрессе. Это произошло впервые после серьезной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась 28 февраля.

В целом речь Трампа можно описать очень кратко: он хвастался своими "достижениями" за 6 недель на посту. Относительно отношений с Украиной, то Трамп процитировал публичное сообщение Владимира Зеленского, заявив, что "оценил" заявление украинского президента и расценивает его как готовность Украины "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы достичь долговременного мира".

Он также заявил, что имел "серьезные дискуссии" с РФ и якобы получил "сильные сигналы" от России о том, что "они (россияне – 24 Канал) готовы к миру".

Как вел себя Маск

Но настоящей звездой вечера стал одиозный бизнесмен Илон Маск, который после одобрительных слов Трампа стоя выслушал аплодисменты республиканцев в свою честь. Однако, похоже, это был единственный момент, который интересовал Маска. Потому что остальное время он сидел и мечтательно смотрел куда-то в небо.

Соцсети шутят, что у Маска в голове шла какая-то своя трансляция, или же он просто улетел в космос, употребляя кое-что запрещенное. Но бизнесмену безразлично, ведь он – любимчик Трампа, что позволяет ему делать что угодно.

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