Доставляли вертолетом: зебра-беглянка, которую эпично вернули хозяевам, стала звездой сети

В американском штате Теннесси произошел курьезный инцидент, который насмешил сеть. Спасатели с помощью вертолета доставить зебру, по имени Эд домой.

Ранее животное сбежало из частного хозяйства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о горе-беглянке

Как сообщают СМИ, зебра сбежала от хозяев и примерно неделю находилась на свободе. Пока ее не нашли на пастбище возле одной из общин в центральной части штата Теннесси. Очевидцы сообщили правоохранителям, что зебра мирно прогуливается по району.

Тогда за дело взялись правоохранители офиса шерифа округа Резерфорд. К операции по спасению животного была задействована авиация. Ее завернули в специальную сетку и вертолетом доставили к прицепу для животных.

Видео этого момента завирусилось в соцсетях, а зебра Эд стала звездой интернета.

Зебра стала звездой интернета: смотрите видео

Пользователи соцсетей шутят над эпичностью возвращения зебры. Ведь животное не просто поймали, а привлекли вертолет и устроили настоящую спецоперацию.

Ранее мы писали о собаке, по имени Эмбер, которая преодолела более 160 километров через два графства в Британии и переплыла пролив, чтобы вернуться домой. Ветеринары обнаружили у Эмбер существенную потерю веса, однако серьезных проблем со здоровьем не зафиксировали. Сейчас собака уже вернулась к своей семье, хотя не исключено, что в ближайшее время ей найдут новый дом.