Не смогла сдержать слез: женщина обнаружила милую находку в старом пальто из секонда

Американка, по имени Шеннон купила на секонде винтажное пальто 1950-х годов. Проверив карманы, она едва сдержала слезы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @styloversub.

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Что женщина нашла на секонде

Женщина, по имени Шеннон приобрела пальто, которое стоило всего 35 долларов. Оно было отличном состоянии и с "безупречно пришитой биркой".

Я надела пальто и поняла, насколько оно невероятное,

– вспомнила американка.

Когда она засунула руки в карманы, то зашла тщательно прошитую перчатку.

"Я чуть не заплакала", – добавила женщина.

В этот момент она почувствовала странное родство с предыдущей владелицей. По словам Шеннон, это было маленькое напоминание о некогда прожитой жизни и кратчайший взгляд на историю другого человека. Женщина предположила, что владелицы пальто уже нет в живых, и теперь ее ответственность – сохранить пальто.

Что нашла женщина: смотрите видео

Что известно о ценительнице винтажных вещей

Женщина призналась, что ее любовь к винтажу началась после того, как она нашла бабушкин сундук, где были пальто, шляпы и перчатки со времен ее жизни в Европе и Японии во время и после Второй мировой войны.

В последние годы любовь Шеннон только росла. Пандемия значительно ускорила этот процесс, когда они с мужем, которого зовут Дэнни, начали искать на онлайн-маркетплейсах интересные товары.