Женщина купила серьги за бесценок и была шокирована, узнав их настоящую стоимость

Американка, которая называет себя охотницей за сокровищами, обнаружила невероятную находку. Копаясь в лотке с винтажной бижутерией, она заметила интересное украшение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что известно об интересной находке

Охотница за сокровищами из города Детройт приобрела украшения за 2,71 доллара. Однако их настоящая стоимость в разы больше, ведь это были серьги бренда Chanel.

Эти серьги я постоянно откладывала в сторону: то брала в руки, то снова клала на место. Какой-то абсурд! Поднесла их к разным источникам света в магазине, потом постучала ногтем, чтобы почувствовать материал с помощью звука. В конце концов, решила, что несколько баксов они таки стоят,

– рассказала женщина, которая пожелала остаться неизвестной.

После приобретения сережек охотница за сокровищами рассказала о находке мужу и сразу же обратилась за экспертным заключением. Специалист по антикварным и винтажным украшениям быстро подтвердил подлинность ювелирного изделия. Серьги оцениваются в 750 долларов.



Женщина похвасталась невероятной находкой в магазине с антиквариатом / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Пользователи Reddit в комментариях написали, что были поражены находкой. Вот, какие комментарии они оставляли: