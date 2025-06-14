Женщина 6 часов искала в океане свое потерянное кольцо за 10 тысяч долларов: удалось ли его найти
- Американка Сара Моун потеряла кольцо стоимостью 10 тысяч долларов в Атлантическом океане во время отдыха на побережье Флориды.
- После 6 часов поисков в воде с маской, трубкой и камерой GoPro ей удалось найти потерянное кольцо.
Американка Сара Моун потеряла драгоценное кольцо во время отдыха на побережье Флориды. Драгоценность, стоимостью 10 тысяч долларов упала прямо в Атлантический океан.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользователя с ником @sarahkraffty.
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Что известно о поисках обручального кольца
Как рассказала медсестра из Миссури Сара Моун, она отдыхала на побережье Флориды, когда случайно потеряла кольцо в океане. Инцидент произошел 31 мая во время семейного путешествие.
Я забыла, что оно было на моем пальце с самого утра, когда мы вышли позавтракать,
– рассказала женщина.
Она подчеркнула, что кольцо имеет особое значение для нее, ведь ее подарил любимый, который работал на нескольких работах. Поэтому, женщина решила не сдаваться и попыталась найти драгоценность. Видео с поиском кольца набрало более 6 миллионов просмотров в тиктоке.
Женщина 6 часов искала в океане свое потерянное кольцо: смотрите видео
Повезло ли женщине найти украшение
Она начала собственную поисковую операцию, вооружившись:
- маской,
- трубкой,
- камерой GoPro.
Несколько часов она провела в воде, пытаясь восстановить свой маршрут к коралловому рифу, где было потеряно кольцо.
Я сохраняла спокойствие и старалась не паниковать. У меня было определенное понимание, где именно я потеряла кольцо,
– рассказала Сара.
Это удивительно, но женщине удалось найти украшение. В кадре можно увидеть, как Сара ныряет под волны, а потом вдруг выныривает с обручальным кольцом в руке.
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