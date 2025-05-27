Женщина из Житомирщины собрала деньги на выпускной, но потратила их на другое: как ее наказали

В Житомирской области произошел досадный инцидент. 35-летняя женщина взялась собирать деньги с родителей учеников 9 класса на празднование выпускного, однако "спустила" их в казино.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "UA Новости".

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Об инциденте стало известно 25 мая, то есть фактически незадолго до выпускного. Ранее женщина, которая входила в родительский комитет одного из лицеев, предложила в родительском чате взять на себя организацию выпускного.

Чуть позже она сообщила, что стала жертвой мошенников, которые списали с ее банковской карты все средства. Однако некоторым представителям родительского комитета эта версия показалась подозрительной и они обратились в полицию.

Куда на самом деле делись деньги

Правоохранители выяснили, что средства с карты переводили на счет онлайн-казино. Позже женщина признала, что хотела заработать на "свободных" средствах, но ей это не удалось. Как следствие – она проиграла 11 тысяч гривен. Правоохранители предъявили ей подозрение.



Правоохранители выдвинули подозрение женщине / Фото Нацполиции

Интересная деталь! Кроме того, правоохранители установили, что она причастна еще к 14 случаям мошенничества.

Добавим, что, согласно законодательству Украины, такие противоправные действия наказываются:

штрафом,

или исправительными работами на срок до 2 лет,

или ограничением свободы на срок до 3 – 5 лет.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете рекламы азартных игр. Закон предусматривает запрет спонсорства азартными играми, контролируемую игру вместо проверок, блокирование нелегальных веб-сайтов и ужесточение требований к организаторам.