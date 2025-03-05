Женщина пошла в туалет в ресторане и украла раковину: реакция владельца

Владелец ресторана в Манчестере заявил, что одна из посетительниц пошла в уборную и украла его дизайнерскую раковину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Что известно об инциденте

26 февраля женщина посетила заведение Jardim Rodizio Grill. Она наслаждалась вечером и в один момент пошла в уборную. Через некоторое время работники ресторана заметили, что в одном из гостевых туалетов нет дизайнерской раковины.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, владелец заведения увидел, что в туалет зашла женщина с большой черной сумкой, которая выглядела пустой. Через 10 минут она вышла с той же сумкой, однако она была раздута.

Из туалета для посетителей с отдельными кабинками и зеркалами исчезли и раковина, и подведенные к ней трубы.



Как выглядела дизайнерская раковина / Фото The New York Post

Реакция владельца ресторана

72-летний Роберт Мелман, владелец ресторана Jardim Rodizio Grill в Олтринчеме, что в Большом Манчестере, был шокирован. Мужчина признался, что за 25 лет, которые он провел в гостиничном бизнесе "много чего видел", но такое – впервые.

Я никогда не думал, что увижу такое. Очень хорошо, что ей не нужен был туалет. Иначе она бы забрала унитаз,

– отметил он.

Пока неизвестно, обращался ли Роберт в полицию. Однако, если это произойдет, то найти нарушительницу можно будет довольно легко, ведь в заведении работают камеры видеонаблюдения.

Заметим, что в США наказание за кражу, как правило, определяется на основе законодательства конкретного штата, суммы имущественного ущерба и обстоятельств правонарушения. Если речь идет о похищении раковины из туалета, то женщине может грозить штраф или общественные работы.