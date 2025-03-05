Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.
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Що відомо про інцидент
26 лютого жінка відвідала заклад Jardim Rodizio Grill. Вона насолоджувалася вечором та в один момент пішла до вбиральні. За певний час працівники ресторану помітили, що в одній з гостьових туалетів немає дизайнерської раковини.
Переглянувши записи з камер відеоспостереження, власник закладу побачив, що до туалету зайшла жінка з великою чорною сумкою, яка виглядала порожньою. Через 10 хвилин вона вийшла з тією ж сумкою, проте вона була роздута.
З туалету для відвідувачів з окремими кабінками та дзеркалами зникли і раковина, і підведені до неї труби.
Як виглядала дизайнерська раковина / Фото The New York Post
Реакція власника ресторану
72-річний Роберт Мелман, власник ресторану Jardim Rodizio Grill в Олтрінчемі, що у Великому Манчестері, був шокований. Чоловік зізнався, що за 25 років, які він провів у готельному бізнесі "багато чого бачив", але таке – вперше.
Я ніколи не думав, що побачу таке. Дуже добре, що їй не потрібен був туалет. Інакше вона б забрала унітаз,
– зазначив він.
Наразі невідомо, чи звертався Роберт до поліції. Однак, якщо це станеться, то знайти порушницю можна буде доволі легко, адже у закладі працюють камери відеоспостереження.
Зауважимо, що у США покарання за крадіжку, як правило, визначається на основі законодавства конкретного штату, суми майнової збитки та обставин правопорушення. Якщо мова йде про викрадення раковини з туалету, то жінці може загрожувати штраф або громадські роботи.