Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Що відомо про інцидент

26 лютого жінка відвідала заклад Jardim Rodizio Grill. Вона насолоджувалася вечором та в один момент пішла до вбиральні. За певний час працівники ресторану помітили, що в одній з гостьових туалетів немає дизайнерської раковини.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, власник закладу побачив, що до туалету зайшла жінка з великою чорною сумкою, яка виглядала порожньою. Через 10 хвилин вона вийшла з тією ж сумкою, проте вона була роздута.

З туалету для відвідувачів з окремими кабінками та дзеркалами зникли і раковина, і підведені до неї труби.



Як виглядала дизайнерська раковина / Фото The New York Post

Реакція власника ресторану

72-річний Роберт Мелман, власник ресторану Jardim Rodizio Grill в Олтрінчемі, що у Великому Манчестері, був шокований. Чоловік зізнався, що за 25 років, які він провів у готельному бізнесі "багато чого бачив", але таке – вперше.

Я ніколи не думав, що побачу таке. Дуже добре, що їй не потрібен був туалет. Інакше вона б забрала унітаз,

– зазначив він.

Наразі невідомо, чи звертався Роберт до поліції. Однак, якщо це станеться, то знайти порушницю можна буде доволі легко, адже у закладі працюють камери відеоспостереження.

Зауважимо, що у США покарання за крадіжку, як правило, визначається на основі законодавства конкретного штату, суми майнової збитки та обставин правопорушення. Якщо мова йде про викрадення раковини з туалету, то жінці може загрожувати штраф або громадські роботи.