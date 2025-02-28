Ділить світ та натискає "червону" кнопку: ШІ показав, як минає день Дональда Трампа
- Штучний інтелект створив відео, яке показує уявний день президента Дональда Трампа, включаючи сцени з контролем кордону та ядерною кнопкою.
- Для створення такого відео використовують генеративні моделі, такі як Stable Diffusion або Midjourney, які забезпечують оригінальні візуальні ефекти.
Штучний інтелект знову вражає соцмережі своєю здатністю реалістично та детально показувати те, що ще донедавна ми могли лише уявляти. Цього разу ми маємо змогу побачити, як минає день очільника США Дональда Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @aivibeslab.
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Сцена починається із залитої сонцем спальні, де прокидається Трамп. Він не ніжиться у ліжку, а одразу дивиться на графіки, що, ймовірно, показують, як знижується рівень його підтримки після скандальних заяв про переговори, рейтинг Зеленського та припинення допомоги Україні.
Однак це лише початок. Адже далі Трамп, якого уявляє ШІ, взявся за виконання своїх передвиборчих обіцянок. Зокрема політик особисто контролює ситуацію на кордоні з Мексикою та ганяє працівників, аби ті облаштовувати паркан.
Як минає день Трампа: дивіться відео
Далі ми бачимо кадр, на якому рука Трампа тягнеться по мапі світу. Це очевидно відсилає нас до скандальних заяв, в яких очільник США заявляв, що хоче анексувати Канаду. Ну і куди ж без кадру, на якому Трамп тисне на червону "ядерну" кнопку?
Як зробити таке відео за допомогою ШІ
- Щоб створити подібне відео за допомогою ШІ, потрібно поєднати декілька інструментів та технік. Зазвичай для цього використовують генеративні моделі, такі як Stable Diffusion або Midjourney.
- Ці інструменти дозволяють генерувати оригінальні візуальні ефекти, які можна використати як окремі кадри або фрагменти відео.
- А сучасні платформи, наприклад, Runway ML, пропонують можливості для автоматизованого відеомонтажу з використанням штучного інтелекту.