Ділить світ та натискає "червону" кнопку: ШІ показав, як минає день Дональда Трампа

Штучний інтелект знову вражає соцмережі своєю здатністю реалістично та детально показувати те, що ще донедавна ми могли лише уявляти. Цього разу ми маємо змогу побачити, як минає день очільника США Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @aivibeslab.

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Сцена починається із залитої сонцем спальні, де прокидається Трамп. Він не ніжиться у ліжку, а одразу дивиться на графіки, що, ймовірно, показують, як знижується рівень його підтримки після скандальних заяв про переговори, рейтинг Зеленського та припинення допомоги Україні.

Однак це лише початок. Адже далі Трамп, якого уявляє ШІ, взявся за виконання своїх передвиборчих обіцянок. Зокрема політик особисто контролює ситуацію на кордоні з Мексикою та ганяє працівників, аби ті облаштовувати паркан.

Як минає день Трампа: дивіться відео

Далі ми бачимо кадр, на якому рука Трампа тягнеться по мапі світу. Це очевидно відсилає нас до скандальних заяв, в яких очільник США заявляв, що хоче анексувати Канаду. Ну і куди ж без кадру, на якому Трамп тисне на червону "ядерну" кнопку?

Як зробити таке відео за допомогою ШІ