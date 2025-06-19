Оце так щедрість: Трамп презентував американцям "найвеличніші флагштоки"

Дональд Трамп зробив американцям надзвичайно щедрий подарунок, який ніхто не очікував побачити. І це не зменшення податків, чи обіцяне завершення війни Росії проти України за 24 години. Ні, мовиться про два нових флагштоки.

Саме їх презентував Трамп на Північній та Південній галявинах Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Breaking News.

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Дональд Трамп презентував флагштоки як особистий подарунок нації.

Це подарунок від мене – те, чого завжди не вистачало в цьому чудовому місці. Це найвеличніші флагштоки – вони високі, конічні, стійкі до іржі, мають мотузку всередині стовпа та найвищої якості,

– заявив Трамп.

Президент США особисто проконтролював процес встановлення флагштоків і поспілкувався з робітниками, висловивши впевненість, що вони голосували за нього. Цей жест вже активно обговорюється в медіа та соцмережах. Люди сприймають це як чергову спробу самопросування.

Трамп презентував американцям "найвеличніші флагштоки": дивіться відео

Зауважимо, що поки Трамп розважається на відкритті флагштоків, у світі існують реальні проблеми загострюються конфлікти. Зокрема, Росія продовжує чинити терор по цивільному населенню України, Іран "перебуває за кілька тижнів від отримання ядерної зброї", а на Близькому Сході триває протистояння між Ізраїлем та Іраном.