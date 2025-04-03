Відповідь пінгвінів буде рішучою: соцмережі вибухнули мемами через рішення Трампа про мита

Президент США Дональд Трамп, як і обіцяв, почав впроваджувати у життя жорстку митну політику США. Американський лідер був настільки "потужним" у своїх намірах, що наклав мита навіть на безлюдні острови, де живуть лише пінгвіни та тюлені.

Соцмережі не могли залишити цей факт поза увагою, тож одразу створили чимало мемів. Найсмішніші з них для вас зібрав 24 Канал.

Дивіться також Меми, розіграші та жарти: добірка, що підніме настрій 1 квітня

Що цьому передувало

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про новий етап митної політики, спрямованої на "захист американської економіки". Цього разу під удар потрапили… безлюдні острови. Разом з пінгвінами та тюленями, які там живуть.

Мовиться про мита, запроваджені на островах Херд і Макдональд. Їхнє населення складає 0 осіб. Попри це, Трамп запровадив мита у розмірі 10% на основи. Крім островів Херд і Макдональд, нові мита були також накладені на інші австралійські зовнішні території, такі як острів Норфолк, який має невелике населення та обмежений обсяг експорту.

Реакція мережі

Звісно, українці у соцмережах одразу почали жартувати про те, що Трамп запровадив мита через те, що пінгвіни були не в костюмах та не мали із собою карт. Цей жарт відсилає нас до зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі, коли американці накинулися на українського лідера за те, що він прийшов на зустріч не в костюмі.



Трамп ввів мита на безлюдні острови / Фото з мережі



Все через те, що у пінгвінів не було карт / Фото з мережі



Треба було кликати Лукашенка, у нього карт вдосталь / Фото із мережі

Також соцмережі спробували уявити, якою може бути реакція пінгвінів на запроваджене мито.



Ілону Маску приготуватися / Фото з мережі



Очікуємо на потужну відповідь пінгвінів / Фото з мережі



Реакція пінгвінів на введення мита / Фото з мережі



Америці приготуватися / Фото з мережі



Пінгвіни шоковані з політики Трампа / Фото з мережі



Ідеальна тактика / Фото з мережі



Соцмережі шукають таємний слід / Фото з мережі



Трамп хоче запровадити тарифи проти пінгвінів / Фото з мережі