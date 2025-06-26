У Трампа почали продавати футболки з написом "Татко" після слів Рютте

Фонд Trump National Committee представив нову серію мерчу: лімітовані футболки з зображенням Дональда Трампа та підписом "Dad" ("Татко"). Натхненням для цього стала заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який нібито вжив це слово під час обговорення дій США на міжнародній арені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про футболки

Натхненням для цього стала заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який вжив це слово під час обговорення дій США на міжнародній арені.

Футболки випущено в помаранчевому та темно-синьому кольорах. Кожна коштує 35 доларів, а отримані кошти спрямовуються на підтримку передвиборчої кампанії Трампа. На принті – знамените фото експрезидента, зроблене у в'язниці округу Фултон у штаті Джорджія, де його фотографували у справі про втручання у вибори 2020 року.

Коли Байден був президентом, з нас сміялися на світовій арені. Увесь світ переступав через нас!,

– мовиться в рекламному листі від імені Трампа.

І лише зараз, за словами команди Трампа, США нібито знову поважають.



У Трампа почали продавати футболки з написом "Татко" / Фото ВВС

Що передувало появі футболок

Під час обговорення іранського питання, коли Трампа запитали про знищення ядерної програми Тегерана, він порівняв ситуацію з бійкою школярів. Саме тоді Марк Рютте, у напівжартівливому тоні, додав: "І татко має інколи використати міцне слівце".

Трамп із посмішкою погодився. Після хвилі реакцій у медіа, генсек НАТО уточнив: насправді він не називав Трампа "татком", а лише використав метафору щодо ролі США у глобальній безпеці.