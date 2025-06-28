Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о футболках

Вдохновением для этого стало заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который употребил это слово при обсуждении действий США на международной арене.

Футболки выпущены в оранжевом и темно-синем цветах. Каждая стоит 35 долларов, а полученные средства направляются на поддержку предвыборной кампании Трампа. На принте – знаменитое фото экс-президента, сделано в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия, где его фотографировали по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. Весь мир переступал через нас!,

– говорится в рекламном письме от имени Трампа.

И только сейчас, по словам команды Трампа, США якобы снова уважают.



У Трампа начали продавать футболки с надписью "Папа" / Фото ВВС

Что предшествовало появлению футболок

При обсуждении иранского вопроса, когда Трампа спросили об уничтожении ядерной программы Тегерана, он сравнил ситуацию с дракой школьников. Именно тогда Марк Рютте, в полушутливом тоне, добавил: "И папочка должен иногда использовать крепкое словечко".

Трамп с улыбкой согласился. После волны реакций в медиа, генсек НАТО уточнил: на самом деле он не называл Трампа "папочкой", а лишь использовал метафору о роли США в глобальной безопасности.