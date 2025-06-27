Видео танцев появилось в тиктоке, передает 24 Канал.

Смотрите также Крылатый ревнивец: женщина завела попугая, который теперь не подпускает ее к мужу

Всего за сутки ролик собрал более 800 тысяч просмотров и более 60 тысяч лайков, став новым вирусным хитом. Скорее всего, молодые люди просто хотели сделать поездку веселее, а проводник внезапно присоединился к танцам.

На кадрах видно, как пассажиры танцуют в узком проходе вагона, а проводник подхватывает настроение и уверенно подтанцовывает рядом, вызывая овации.

Проводник Укрзализныци станцевал с пассажирами в вагоне: смотрите видео

В комментариях пользователи восхищаются энергией и позитивом проводника, указывая, что ему срочно нужно выдать премию. Вот, что они пишут:

"Вот это сервис!",

"Хочу ехать именно с этим проводником",

"Укрзализныця, дайте ему премию!".

В то же время некоторые пользователи предполагают, что проводника могут уволить. Пока неизвестно, повлияли ли танцы на его дальнейшую карьеру, но, надеемся, с мужчиной все хорошо.

Ранее ИИ создал видео, где голливудские звезды, такие как Джена Ортега и Вин Дизель, появились в образах работников Укрзализныци. Кадры вызвали волну комментариев в соцсетях, иллюстрируя, как нейросети могут быть инструментом юмора и фантазии.