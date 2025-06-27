Відео танців з'явилося у тіктоці, передає 24 Канал.

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Усього за добу ролик зібрав понад 800 тисяч переглядів та понад 60 тисяч лайків, ставши новим вірусним хітом. Швидше за все, молоді люди просто хотіли зробити поїздку веселішою, а провідник раптово долучився до танців.

На кадрах видно, як пасажири танцюють у вузькому проході вагона, а провідник підхоплює настрій і впевнено підтанцьовує поруч, викликаючи овації.

Провідник Укрзалізниці станцював із пасажирами у вагоні: дивіться відео

У коментарях користувачі захоплюються енергією та позитивом провідника, вказуючи, що йому терміново потрібно видати премію. Ось, шо вони пишуть:

"Ось це сервіс!",

"Хочу їхати саме з цим провідником",

"Укрзалізниця, дайте йому премію!".

Водночас деякі користувачі припускають, що провідника можуть звільнити. Наразі невідомо, чи вплинули танці на його подальшу кар'єру, але, сподіваємося, з чоловіком все добре.

Раніше ШІ створив відео, де голлівудські зірки, такі як Джена Ортега та Він Дізель, з'явилися в образах працівників Укрзалізниці. Кадри викликали хвилю коментарів у соцмережах, ілюструючи, як нейромережі можуть бути інструментом гумору та фантазії.