"Пасажир" запитав, чому нема потягів до Донецька: Укрзалізниця просить допомогти з відповіддю

Укрзалізниця показала лист, в якому "громадянин України" скаржиться та обурюється, чому немає прямого залізничного сполучення з окупованими Кримом та Донецьком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Укрзалізниці.

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На своїй сторінці у фейсбуці Укрзалізниця опублікувала лист, у якому "громадянин України" поскаржився на відсутність прямого залізничного сполучення з окупованими Кримом та Донецьком вже десять років. Він також попросив пояснити, з "якої причини немає сполучення з Білоруссю".

У компанії національного перевізника звернулися до українців та попросили підписників вигадати найкреативнішу відповідь. Найкращий варіант вони відправлять офіційно.



"Пасажир" запитав, чому нема потягів до Донецька / Скриншот

Реакція українців

У коментарях деякі підписники радять "громадянину України" звернутися до СБУ. Деякі радять звернутися до найближчого ТЦК та СП, щоб пришвидшити відновлення повноцінного залізничного сполучення.

Ось, які відповіді надавали українці:

"Якщо у Вас виникають труднощі у розумінні цих об'єктивних причин (припинення залізничного сполучення – 24 Канал), наполегливо рекомендуємо звернутися до фахівців Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І.П. Павлова за адресою".

"До Криму вас може доставити дрон Морський малюк, до Донецька – Паляниця – далекобійна ракета-дрон українського виробництва. А до Білорусі, то вже ваша проблема. Ми допомагаємо сполученням в Україні!".

"Шановий ….! Почнемо здалеку: з Ніколаєм ІІ трапилась прикра неприємність…".

"Якби існувало сполучення з оркостаном, то можна було б написати «Чемодан-Вокзал-Росія». А так, це навіть важко коментувати…".

Довідка. Відсутність залізничного сполучення між Україною та тимчасово окупованими територіями, включаючи Крим і частини Донецької та Луганської областей, пояснюється низкою причин, які пов'язані з геополітичною ситуацією, безпекою та міжнародним правом.



Незаконна анексія Криму призвела до розриву офіційних транспортних зв'язків між материковою Україною та півостровом. А війна на Сході України, яка почалася у 2014 році, зробила неможливим безпечне залізничне сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей.