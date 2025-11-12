Галущенко та Гринчук мають подати у відставку, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Президент попросив премʼєр-міністра подати заяви про відставку від цих міністрів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Що Зеленський сказав про Галущенко та Гринчук?

Президент Зеленський під час звернення 12 листопада заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти у відставку.

Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів,

– сказав Зеленський.

Він просить також депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

"І далі все має вирішуватись у юридичній площині", – зазначив він.

Окрім цього, Зеленський анонсував рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів. Президент підкреслив, що "абсолютно ненормально" те, що в енергетиці ще "є якісь схеми".

Він також заявив, що підпише указ про застосування санкцій проти 2 людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому".