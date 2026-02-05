Фінляндія закликала США не надавати Україні гарантії безпеки, "подібні статті 5 НАТО"

Фінляндія закликала США не використовувати формулювання "аналогічні до статті 5 НАТО" щодо безпекових гарантій для України. У Гельсінки вважають, що це послабить стримувальну роль Альянсу.

Про це йдеться в депеші Державного департаменту США від 20 січня, повідомило Politico.

Чому Фінляндія проти такого формулювання?

Як передає видання, деякі країни НАТО занепокоєні використанням формулювання "подібні до статті 5" їхнього статуту щодо гарантій безпеки для України. На думку посольства США в Гельсінкі, це може послабити роль пункту статуту про оборону.

Згідно з депешею, питання обговорювали міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен із представниками США, які входять до Комітету з питань ЗС Палати представників.

Валтонен підкреслила думку Фінляндії про те, що Росія є "довгостроковою стратегічною загрозою", і застерегла від "слабкої" мирної угоди для України,

– йдеться в матералі.

Фінські чиновники наголосили, що, хоча країна підтримує допомогу Україні, питання майбутніх гарантій безпеки наразі залишається складним і чутливим.

Наприклад, експосадовець Альянсу Едвард Вронг зауважив, що, зокрема, Фінляндія хоче зберегти унікальність статті 5 виключно для НАТО.

До того ж ризиком у Фінляндії вважають, що таке формулювання у гарантіях безпеки для України може спонукати Росію "до випробування".

На якому етапі гарантії безпеки?