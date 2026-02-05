Финляндия призвала США не предоставлять Украине гарантии безопасности, "подобные статье 5 НАТО"

Финляндия призвала США не использовать формулировку "аналогичные статье 5 НАТО" относительно гарантий безопасности для Украины. В Хельсинки считают, что это ослабит сдерживающую роль Альянса.

Об этом говорится в депеше Государственного департамента США от 20 января, сообщило Politico.

Почему Финляндия против такой формулировки?

Как передает издание, некоторые страны НАТО обеспокоены использованием формулировки "подобные статье 5" их устава относительно гарантий безопасности для Украины. По мнению посольства США в Хельсинки, это может ослабить роль пункта устава об обороне.

Согласно депеше, вопрос обсуждали министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен с представителями США, которые входят в Комитет по вопросам ВС Палаты представителей.

Валтонен подчеркнула мнение Финляндии о том, что Россия является "долгосрочной стратегической угрозой", и предостерегла от "слабого" мирного соглашения для Украины,

– говорится в матерале.

Финские чиновники отметили, что, хотя страна поддерживает помощь Украине, вопрос будущих гарантий безопасности пока остается сложным и чувствительным.

Например, экс-чиновник Альянса Эдвард Вронг заметил, что, в частности, Финляндия хочет сохранить уникальность статьи 5 исключительно для НАТО.

К тому же риском в Финляндии считают, что такая формулировка в гарантиях безопасности для Украины может побудить Россию "к испытанию".

На каком этапе гарантии безопасности?