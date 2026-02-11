Ніхто нічого не каже: політолог відповів, які гарантії безпеки Україні може надати Європа
- Європейські партнери говорять про гарантії безпеки для України, але дають мало конкретики.
- Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав, які гарантії безпеки Європа могла б дати Україні.
Ситуація з гарантіями безпеки для України від Європи є досить заплутаною. Про це давно говорять, але конкретики насправді небагато.
Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що європейські партнери неодноразово розповідали про гарантії безпеки. Але переважно це були розмови без якихось конкретних дій. Фактично ніхто нічого не каже.
Дивіться також Роботи і дрони замість піхоти: НАТО готує план оборони і безлюдну передову лінію вздовж кордону з РФ
В чому проблема з гарантіями безпеки від Європи?
За словами Джигуна, в Європі немає консенсусу щодо того, якими мають бути гарантії безпеки для України. Але найголовніше – чи готові вони їх запроваджувати, якщо Росія буде все відкидати. А з високою ймовірністю Кремль буде це робити.
Ми не бачили, що європейський трек гарантій безпеки трансформувався в щось прикладне. Є гучні заяви, але цифр немає. Дуже хотілося б, аби тут було щось конкретне,
– сказав Джигун.
На його думку, Європа могла б організувати моніторингову місію на території України або ж оперативно відповідати разом з українськими військами на різні російські провокації. Але поки конкретики немає.
Гарантії безпеки для України
- Переговорний процес між Україною та Росією триває за посередництва Сполучених Штатів. Упродовж 4 – 5 лютого відбулася зустріч трьох делегацій в Абу-Дабі. Там не вдалося домовитися щодо територіальних питань та Запорізької АЕС. Росія досі вимагає, щоб Україна вивела війська зі своєї території на Донбасі. Наша держава, зрозуміло, не збирається здавати території.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що документи щодо гарантій безпеки вже готові. За його словами, одним із пунктів гарантій безпеки має бути членство України в ЄС. Наша держава вимагає, аби була чітка дата вступу. Серед пропозицій – 1 січня 2027 року. Однак в ті й ж Німеччині розповідають, що це неможливо. І допускають лише "повільний вступ".
- Судячи з усього, міжнародні партнери досі обговорюють гарантії безпеки. За даними ЗМІ, нещодавно Фінляндія просила у США не використовувати формулювання "аналогічні до статті 5 НАТО" щодо безпекових гарантій для України. На цьому тлі ЗМІ повідомляють, що наша держава готує власні "гарантії безпеки". Основна опора – українська армія та ВПК.