Ніхто нічого не каже: політолог відповів, які гарантії безпеки Україні може надати Європа

Ситуація з гарантіями безпеки для України від Європи є досить заплутаною. Про це давно говорять, але конкретики насправді небагато.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що європейські партнери неодноразово розповідали про гарантії безпеки. Але переважно це були розмови без якихось конкретних дій. Фактично ніхто нічого не каже.

В чому проблема з гарантіями безпеки від Європи?

За словами Джигуна, в Європі немає консенсусу щодо того, якими мають бути гарантії безпеки для України. Але найголовніше – чи готові вони їх запроваджувати, якщо Росія буде все відкидати. А з високою ймовірністю Кремль буде це робити.

Ми не бачили, що європейський трек гарантій безпеки трансформувався в щось прикладне. Є гучні заяви, але цифр немає. Дуже хотілося б, аби тут було щось конкретне,

– сказав Джигун.

На його думку, Європа могла б організувати моніторингову місію на території України або ж оперативно відповідати разом з українськими військами на різні російські провокації. Але поки конкретики немає.

Гарантії безпеки для України