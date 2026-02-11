Никто ничего не говорит: политолог ответил, какие гарантии безопасности Украине может предоставить Европа
- Европейские партнеры говорят о гарантиях безопасности для Украины, но дают мало конкретики.
- Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал, какие гарантии безопасности Европа могла бы дать Украине.
Ситуация с гарантиями безопасности для Украины от Европы является достаточно запутанной. Об этом давно говорят, но конкретики на самом деле немного.
Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что европейские партнеры неоднократно рассказывали о гарантиях безопасности. Но в основном это были разговоры без каких-то конкретных действий. Фактически никто ничего не говорит.
В чем проблема с гарантиями безопасности от Европы?
По словам Джигуна, в Европе нет консенсуса относительно того, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Но самое главное – готовы ли они их вводить, если Россия будет все отвергать. А с высокой вероятностью Кремль будет это делать.
Мы не видели, что европейский трек гарантий безопасности трансформировался во что-то прикладное. Есть громкие заявления, но цифр нет. Очень хотелось бы, чтобы здесь было что-то конкретное,
– сказал Джигун.
По его мнению, Европа могла бы организовать мониторинговую миссию на территории Украины или же оперативно отвечать вместе с украинскими войсками на различные российские провокации. Но пока конкретики нет.
Гарантии безопасности для Украины
- Переговорный процесс между Украиной и Россией продолжается при посредничестве Соединенных Штатов. В течение 4 – 5 февраля состоялась встреча трех делегаций в Абу-Даби. Там не удалось договориться по территориальным вопросам и Запорожской АЭС. Россия до сих пор требует, чтобы Украина вывела войска со своей территории на Донбассе. Наше государство, понятно, не собирается сдавать территории.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что документы по гарантиям безопасности уже готовы. По его словам, одним из пунктов гарантий безопасности должно быть членство Украины в ЕС. Наше государство требует, чтобы была четкая дата вступления. Среди предложений – 1 января 2027 года. Однако в той же Германии рассказывают, что это невозможно. И допускают только "медленное вступление".
- Судя по всему, международные партнеры до сих пор обсуждают гарантии безопасности. По данным СМИ, недавно Финляндия просила у США не использовать формулировку "аналогичные статье 5 НАТО" относительно гарантий безопасности для Украины. На этом фоне СМИ сообщают, что наше государство готовит собственные "гарантии безопасности". Основная опора – украинская армия и ВПК.