Никто ничего не говорит: политолог ответил, какие гарантии безопасности Украине может предоставить Европа

Ситуация с гарантиями безопасности для Украины от Европы является достаточно запутанной. Об этом давно говорят, но конкретики на самом деле немного.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что европейские партнеры неоднократно рассказывали о гарантиях безопасности. Но в основном это были разговоры без каких-то конкретных действий. Фактически никто ничего не говорит.

В чем проблема с гарантиями безопасности от Европы?

По словам Джигуна, в Европе нет консенсуса относительно того, какими должны быть гарантии безопасности для Украины. Но самое главное – готовы ли они их вводить, если Россия будет все отвергать. А с высокой вероятностью Кремль будет это делать.

Мы не видели, что европейский трек гарантий безопасности трансформировался во что-то прикладное. Есть громкие заявления, но цифр нет. Очень хотелось бы, чтобы здесь было что-то конкретное,

– сказал Джигун.

По его мнению, Европа могла бы организовать мониторинговую миссию на территории Украины или же оперативно отвечать вместе с украинскими войсками на различные российские провокации. Но пока конкретики нет.

Гарантии безопасности для Украины