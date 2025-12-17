Вже зраджували, – експерт емоційно розкритикував сподівання на "гарантії безпеки" США

Міжнародні партнери поки не пропонують Україні чітких гарантій безпеки. Йдуть багато заяв без серйозної конкретики.

Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що ситуація з так званими "мирними переговорами" зараз дійсно абсурдна. З боку України беруть участь наші чиновники, з боку США та Росії здебільшого не залучені офіційні особи. Всюди їздить Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Дивіться також "Ми наближаємося до розв'язки": великий прогноз історика Ярослава Грицака для України на 2026 рік

В чому проблема з гарантіями безпеки?

Як наголосив Романюк, важко говорити про якісь гарантії безпеки від США, якщо від них постійно чути, що вони не чекають Україну в НАТО. Також Трамп постійно розповідає, що Штати витрачали гроші на нашу державу. І які у такому випадку можуть бути гарантії безпеки – є багато питань.

Трамп навіть натякав, що Штати не воюватимуть, якщо станеться напад Росії на одну з країн НАТО. Європа також повільно вмикається. Тому складно говорити про якісь гарантії безпеки.

Але ви подивіться. Росія ніяк не реагує на інформацію про гарантії безпеки від США, які будуть аналогічні до 5 статті НАТО. Утім, там дуже радикально та категорично заперечують ідею присутності миротворчих військ "коаліції рішучих" на території України. Ось тут вони якраз боляче реагують,

– сказав Романюк.

Тому поки важко оптимістично говорити про якісь гарантії безпеки для України. Потрібно дивитися, що буде далі. Але варто пам'ятати, що США вже зраджували не одного союзника.

Мирні переговори: коротко