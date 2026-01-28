Україна має укласти угоду про територію з Росією, щоб отримати гарантії від США, – Reuters

Під час перемовин в Абу-Дабі 23 та 24 січня сторони досягнули неабиякого прогресу у напрямку мирного врегулювання війни. Водночас США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україна повинна підписати мирну угоду із Росією.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Дивіться також Залежатиме від політики в певний час: чи допоможе Україні ратифікація гарантій безпеки Конгресом

Яку угоду має підписати Україна задля отримання гарантій безпеки?

Після тристоронніх перемовин в ОАЕ американські чиновники відзначили позитивний прогрес на шляху до укладення угоди.

Видання Financial Times зазначало, що адміністрація Трампа повідомила українській стороні, що гарантії безпеки від Штатів напряму пов'язані з готовністю Києва підписати мирну угоду, яка передбачає передачу Донбасу Росії.

Водночас джерело агентства Reuters спростовує інформацію про нібито тиск США, мовляв, Штати "не вказують Україні, що має бути в мирній угоді", а твердження про територіальні поступки "є оманливим".

Один з українських посадовців висловив сумнів у готовності Вашингтона виконати обіцяні Україні гарантії безпеки. Чиновник пояснює це тим, що США "зупиняються щоразу, коли гарантії безпеки можуть бути підписані".

Раніше, 25 січня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що угода США про гарантії безпеки повністю узгоджена і Київ чекає на зустріч для її підписання. Крім того, глава держави вкотре наголосив, що територіальна цілісність України має бути захищена в будь-якій мирній угоді для припинення війни.

Як це прокоментували у Білому домі?

Нагадаємо, американська сторона розглядає виведення українських військ із неокупованих районів Донецької та Луганської областей як одну з ключових умов миру.

США вважають, що без поступок України у територіальному питанні завершити війну неможливо й не чинять тиску на президента Росії Володимира Путіна з цього питання.

Водночас у Білому домі наголосили, що Вашингтон нібито не нав'язує Україні жодних територіальних рішень, а його роль полягає виключно в сприянні переговорам між сторонами.