Політолог Артем Бронжуков у розмові з 24 Каналом висловив переконання, що стовідсоткових гарантій безпеки в межах великих альянсів майже не існує. Є певні обіцянки, ситуативні речі, які є в полі інтересів обох держав.

На чому має зосередитись Україна?

На скільки б років Конгрес США чи інший парламент не ратифікував певний документ, як зазначив політолог, якщо не буде політичної доцільності в період кризи, то жодна держава свої війська надсилати не буде. З його слів, щодо гарантії безпеки з боку США, то сьогодні є багато "сірих" незрозумілих зон, бо основна частина дискусії непублічна.

Оцінюючи ту мить, в якій ми зараз перебуваємо, то варто зважати на те, що у політиків є намагання видавати бажане за реальне. На прикладі Давосу слід згадати про угоду, яку мали їхали підписувати на 800 мільярдів, але по факту нічого не отримали. Так само стосується і гарантій безпеки, доволі розмите нині питання,

– озвучив Бронжуков.

На думку політолога, найважливіше у цій дискусії, аби Україна сама зрозуміла, що гарантії безпеки – це чудово, шукати альянси й партнерів – теж, це буде допомагати в майбутньому, але найголовніше в цьому контексті – власна сильна держава з потужною армією. Він підкреслив, що над цим треба буде працювати найбільше.

Гарантії безпеки в обмін на поступки

Щодо американців політолог припустив, що ймовірно у Зеленського є точка тиску на Трампа, яка полягає у тому, що завершення російсько-української війни для президента США є політичним зобов'язанням. Його він на себе взяв ще під час виборчої кампанії.

Для того, аби десь Україна пішла на поступки, президент може тиснути на американського візаві й казати, що в такому разі США мають проголосувати за гарантії безпеки через свій парламент. Це дало б впевненість, що цей документ має більшу вартість, ніж папір, на якому він підписаний,

– озвучив Бронжуков.

Політолог підсумував, що Україні діє правильно, коли фокусується на тому, аби отримати зрозуміло безпекову конструкцію, яка буде працювати після завершення війни не тільки для нашої держави, а й всієї Європи. Однак, зі слів Бронжукова, треба більше уваги концентрувати на необхідності збільшення обсягів допомоги прямо зараз.

Адже Путін не збирається завершувати війну та прагне просунути два основних сценарії: капітуляція політичної України, продовження бойових дій на виснаження. Тому нині Києву важливо спрямувати всі зусилля на отримання якомога більше ресурсів і змусити Путіна об'єктивними військовими кроками сісти за стіл переговорів.

Гарантії безпеки: які заяви звучать?