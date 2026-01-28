Політолог Артем Бронжуков у розмові з 24 Каналом висловив переконання, що стовідсоткових гарантій безпеки в межах великих альянсів майже не існує. Є певні обіцянки, ситуативні речі, які є в полі інтересів обох держав.
Дивіться також Жодні гарантії безпеки для України не працюють без США, – Зеленський
На чому має зосередитись Україна?
На скільки б років Конгрес США чи інший парламент не ратифікував певний документ, як зазначив політолог, якщо не буде політичної доцільності в період кризи, то жодна держава свої війська надсилати не буде. З його слів, щодо гарантії безпеки з боку США, то сьогодні є багато "сірих" незрозумілих зон, бо основна частина дискусії непублічна.
Оцінюючи ту мить, в якій ми зараз перебуваємо, то варто зважати на те, що у політиків є намагання видавати бажане за реальне. На прикладі Давосу слід згадати про угоду, яку мали їхали підписувати на 800 мільярдів, але по факту нічого не отримали. Так само стосується і гарантій безпеки, доволі розмите нині питання,
– озвучив Бронжуков.
На думку політолога, найважливіше у цій дискусії, аби Україна сама зрозуміла, що гарантії безпеки – це чудово, шукати альянси й партнерів – теж, це буде допомагати в майбутньому, але найголовніше в цьому контексті – власна сильна держава з потужною армією. Він підкреслив, що над цим треба буде працювати найбільше.
Гарантії безпеки в обмін на поступки
Щодо американців політолог припустив, що ймовірно у Зеленського є точка тиску на Трампа, яка полягає у тому, що завершення російсько-української війни для президента США є політичним зобов'язанням. Його він на себе взяв ще під час виборчої кампанії.
Для того, аби десь Україна пішла на поступки, президент може тиснути на американського візаві й казати, що в такому разі США мають проголосувати за гарантії безпеки через свій парламент. Це дало б впевненість, що цей документ має більшу вартість, ніж папір, на якому він підписаний,
– озвучив Бронжуков.
Політолог підсумував, що Україні діє правильно, коли фокусується на тому, аби отримати зрозуміло безпекову конструкцію, яка буде працювати після завершення війни не тільки для нашої держави, а й всієї Європи. Однак, зі слів Бронжукова, треба більше уваги концентрувати на необхідності збільшення обсягів допомоги прямо зараз.
Адже Путін не збирається завершувати війну та прагне просунути два основних сценарії: капітуляція політичної України, продовження бойових дій на виснаження. Тому нині Києву важливо спрямувати всі зусилля на отримання якомога більше ресурсів і змусити Путіна об'єктивними військовими кроками сісти за стіл переговорів.
Гарантії безпеки: які заяви звучать?
Президент України висловився про те, що документ щодо гарантій безпеки для нашої держави буде підписаний тільки після завершення бойових дій. Спочатку підписи поставлять лідери США і України, потім Конгрес Сполучених Штатів і Верховна Рада ратифікують його.
В США прокоментували інформацію західних ЗМІ про те, що нібито США згоді надати гарантії безпеки України, якщо та поступиться Донеччиною. Американська сторона в особі заступниці речника адміністрації США Анна Келлі заявила, що Білий дім не нав'язує Україні нічого, що стосується територіальних питань. Вона наголосила, що єдина роль Штатів у мирному процесі – зблизити сторони, аби вони уклали мирну угоду.