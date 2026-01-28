Политолог Артем Бронжуков в разговоре с 24 Каналом выразил убеждение, что стопроцентных гарантий безопасности в рамках крупных альянсов почти не существует. Есть определенные обещания, ситуативные вещи, которые есть в поле интересов обоих государств.

На чем должна сосредоточиться Украина?

На сколько бы лет Конгресс США или другой парламент не ратифицировал определенный документ, как отметил политолог, если не будет политической целесообразности в период кризиса, то ни одно государство свои войска посылать не будет. По его словам, относительно гарантии безопасности со стороны США, то сегодня есть много "серых" непонятных зон, потому что основная часть дискуссии непубличная.

Оценивая тот момент, в котором мы сейчас находимся, то стоит учитывать то, что у политиков есть попытка выдавать желаемое за действительное. На примере Давоса следует вспомнить о соглашении, которое должны были ехали подписывать на 800 миллиардов, но по факту ничего не получили. Так же касается и гарантий безопасности, довольно размытый сейчас вопрос,

– озвучил Бронжуков.

По мнению политолога, самое важное в этой дискуссии, чтобы Украина сама поняла, что гарантии безопасности – это прекрасно, искать альянсы и партнеров – тоже, это будет помогать в будущем, но самое главное в этом контексте – собственное сильное государство с мощной армией. Он подчеркнул, что над этим надо будет работать больше всего.

Гарантии безопасности в обмен на уступки

Относительно американцев политолог предположил, что вероятно у Зеленского есть точка давления на Трампа, которая заключается в том, что завершение российско-украинской войны для президента США является политическим обязательством. Его он на себя взял еще во время избирательной кампании.

Для того, чтобы где-то Украина пошла на уступки, президент может давить на американского визави и говорить, что в таком случае США должны проголосовать за гарантии безопасности через свой парламент. Это дало бы уверенность, что этот документ имеет большую стоимость, чем бумага, на которой он подписан,

– озвучил Бронжуков.

Политолог подытожил, что Украина действует правильно, когда фокусируется на том, чтобы получить понятно конструкцию безопасности, которая будет работать после завершения войны не только для нашего государства, но и всей Европы. Однако, по словам Бронжукова, надо больше внимания концентрировать на необходимости увеличения объемов помощи прямо сейчас.

Ведь Путин не собирается завершать войну и стремится продвинуть два основных сценария: капитуляция политической Украины, продолжение боевых действий на истощение. Поэтому сейчас Киеву важно направить все усилия на получение как можно больше ресурсов и заставить Путина объективными военными шагами сесть за стол переговоров.

