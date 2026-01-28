Украина должна заключить соглашение о территории с Россией, чтобы получить гарантии от США, – Reuters

Во время переговоров в Абу-Даби 23 и 24 января стороны достигли значительного прогресса в направлении мирного урегулирования войны. В то же время США заявили, что для получения гарантий безопасности Украина должна подписать мирное соглашение с Россией.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Какое соглашение должна подписать Украина с Россией?

После трехсторонних переговоров в ОАЭ американские чиновники отметили положительный прогресс на пути к заключению соглашения.

Издание Financial Times отмечало, что администрация Трампа сообщила украинской стороне, что гарантии безопасности от Штатов напрямую связаны с готовностью Киева подписать мирное соглашение, которое предусматривает передачу Донбасса России.

В то же время источник агентства Reuters опровергает информацию о якобы давлении США, мол, Штаты "не указывают Украине, что должно быть в мирном соглашении", а утверждение о территориальных уступках "является обманчивым".

Один из украинских чиновников выразил сомнение в готовности Вашингтона выполнить обещанные Украине гарантии безопасности. Чиновник объясняет это тем, что США "останавливаются каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".

Ранее, 25 января, президент Владимир Зеленский сообщал, что соглашение США о гарантиях безопасности полностью согласовано и Киев ждет встречи для его подписания. Кроме того, глава государства в очередной раз подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть защищена в любом мирном соглашении для прекращения войны.

Как это прокомментировали в Белом доме?

Напомним, американская сторона рассматривает вывод украинских войск из неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей как одно из ключевых условий мира.

США считают, что без уступок Украины в территориальном вопросе завершить войну невозможно и не оказывают давления на президента России Владимира Путина по этому вопросу.

