Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня в Білому домі мала велике значення щодо зміни позиції США щодо України. На цій зустрічі було акцентовано на необхідності безпекових гарантій для Києва.

Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас зазначив у розмові з 24 Каналом, як Україні та Європі вдалося переконати Трампа. Також президент США припустив, що розглядає можливість надання Україні гарантій безпеки, імовірно, у вигляді повітряної підтримки. Проте він заперечив розташування американських військ на українській території.

Що дозволило Зеленському встановити особистий контакт з Трампом?

Лукас згадав, що зустріч президента США з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами відбулась приблизно за 72 години після його перемовин з очільником Кремля на Алясці, де Володимир Путін маніпулював Трампом.

Переговори в Білому домі лідерів США, України та Європи, на думку професора, мали два символічних моменти.

Перший момент, коли президент України передав Трампу лист від Олени Зеленської для Меланії Трамп. В ньому перша леді України розповіла, про українських дітей, що були депортовані та змушені жити на окупованих територіях,

– наголосив він.

Це, на його думку, встановило особистий контакт, який дуже важливий, адже Трамп не діє на основі фактів чи знань щодо того, що відбувається в Україні. Він діє відповідно до того, що відчуває, та іноді відповідно до того, що Меланія Трамп говорить йому. Зокрема про те, що Путін не зупиняється та продовжує атакувати.

Зверніть увагу! Партнери України розробляють варіанти гарантії безпеки для України після припинення вогню. Вони передбачають три етапи оборони: демілітаризована зона під контролем нейтральних миротворців, укріплений українськими військовими кордон та розгортання вглибині території України європейських сил стримування за підтримки США.

"Путін, по суті, виставляє Трампа слабким. А Трамп це ненавидить. Тому лист від Олени Зеленської першій леді США є важливим", – зазначив Лукас.

Другий момент, який відбувся на зустрічі в Білому домі 18 серпня, це коли президент Фінляндії Олександр Стубб сказав важливу річ щодо окупованих українських територій.

Він наголосив, якщо Україна віддасть Росії територію Донецької області, яку зараз контролює, то окупанти не підуть, а використають цю територію як дорогу на Київ. Тому залишиться постійна загроза чергового вторгнення Росії.

Саме ці слова Стубба підштовхнули Трампа до думки, що не можна віддавати Росії українську територію, і що потрібно замислитись щодо гарантій безпеки для України,

– зазначив Скотт Лукас.

Зараз Трамп знову висловлює невдоволення щодо розв'язання російсько-української війни. Проте, на думку професора, важливо, що після цієї зустрічі Зеленський та європейські лідери, а також військові України, Європи та США, зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн почали працювати над гарантіями безпеки для Києва.

Які гарантії безпеки Україні можуть надати Європа та США?