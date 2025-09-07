Гарантії безпеки, які Україні можуть надати західні партнери – європейські країни та США – в процесі складного узгодження. Наразі важко спрогнозувати, в які конкретні кроки з боку українських союзників вони реалізуються.

Політтехнолог Тарас Загородній підкреслив в ефірі 24 Каналу, що попри сьогоднішнє небажання Дональда Трампа відсилати американські війська до України, ситуація може кардинально змінитися. Він пояснив, які саме гарантії безпеки потрібні нашій країні.

За яких умов в Україні можуть бути розташовані іноземні війська?

"Наявність військ в іншій державі – це спосіб контролю. Україна точно не буде проти, якщо на нашій території будуть американські війська. Тому що навіть 100 американців "важать" більше, ніж 30 тисяч європейців", – підкреслив політолог.

До того ж у США буде інтерес в Україні щодо рідкісноземельних металів. Тому, на його думку, треба дотискати це питання, тому що наявність американських військ в Україні, – це більші гарантії взаємної безпеки, ніж все інше.

Тут можна сказати: "Ви ж хочете нас контролювати? Бо ми пуляємо ракетами на 3 тисячі кілометрів, а збираємось і на 5 тисяч?" Це прояв сили, а силу хочеться проконтролювати. Питання у тому, як ми будемо один одного контролювати,

– пояснив Загородній.

Україні, за словами політолога, насамперед потрібні гроші. Водночас якщо говорити про можливість введення іноземних військ на українську територію, то важливо розуміти, що саме вони будуть робити та де будуть розташовані. Якщо вони перебуватимуть десь в районі Ужгорода і європейські країни вважатимуть це гарантіями безпеки, тоді у такому вигляді вони не потрібні Україні.

До слова. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що 35 лідерів "коаліції охочих" готові надати гарантії безпеки Україні. З них 26 держав можуть або направити війська в Україну, або надати певні засоби для гарантування безпеки на морі або в небі.

Також якщо йдеться про безпеку у небі і та контроль українського повітряного простору з боку партнерів, то для нашої держави, як підкреслив він, важливіше отримати літаки та самотужки захищати власний повітряний простір.

Слід розуміти, який буде наш інтерес в цьому і те, що буде реально діючим механізмом, а не розмовами ні про що. Тому що Україні зараз намагаються проштовхнути черговий Будапештський меморандум. Однак нам потрібні конкретні папери, які ратифіковані парламентом, тому що це вже певні зобов'язання,

– наголосив Тарас Загородній.

Також гарантією безпеки для України має бути, на його думку, виключно українська армія та ракети. Для цього потрібно відкривати експорт для підприємств ВПК, щоб Україна могла продавати озброєння та техніку США, а вони – нашій країні. Крім того, важливо забезпечити секретність підприємств ВПК.

До того ж посиленню перемовних позицій сприяють додаткові удари ракетами "Фламінго" та іншими засобами по території Росії. Тоді можна буде, як наголосив політолог, багато чого вибити з росіян.

Відправка іноземних військ в Україну: що відомо?