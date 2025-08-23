Укр Рус
Гарантії безпеки для України: посол у Туреччині заявив, що Анкара розглядає відправку військових
23 серпня, 19:16
Гарантії безпеки для України: посол у Туреччині заявив, що Анкара розглядає відправку військових

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Туреччина розглядає відправку своїх військових в Україну в рамках гарантій безпеки у разі укладення мирної угоди.
  • Туреччина готова взяти участь у післявоєнному розмінуванні Чорного моря та цивільному наземному розмінуванні.

Туреччина розглядає відправку своїх військових в Україну в рамках гарантій безпеки у разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою. Також готові взяти участь у післявоєнному розмінуванні Чорного моря.

Відповідну інформацію у суботу, 23 серпня, в етері телемарафону повідомив посол України в Туреччині Наріман Джелял, передає 24 Канал.

Що допускають у Туреччині щодо гарантій безпеки?

Посол розповів про нещодавню зустріч з міністром оборони країни Яшаром Гюлером. За результатами розмови, Наріман Джелял повідомив, що Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом.

Крім того, згідно з даними дипломата, турецька сторона також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

Ба більше, за його словами, Туреччина належить до переліку з 10 країн, які вже потенційно готові відправити військових в Україну в рамках надання гарантій безпеки, якщо їй вдасться досягти мирної угоди з російською стороною.

Ми вітаємо такі кроки від Туреччини, 
– додав Джелял.

Яка роль Туреччини?

  • Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що Туреччина під час останньої зустрічі "Коаліції охочих" висловила бажання бути частиною гарантій безпеки для України стосовно моря.

  • Незадовго до того Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони наголосили на ролі Анкари у мирному процесі та безпеці Чорного моря, відзначивши її внесок.

  • Зазначимо, Ердоган упевнений у тому, що мирна угода між Україною та Росією буде підписана у Туреччині. Він також заявив про готовність своєї країни надати майданчик для зустрічі лідерів та мирних переговорів.