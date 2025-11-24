Ворог пішов неочікувано, – генерал армії розкрив ситуацію на гарячих напрямках фронту

Росія продовжує активність на всій лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку. Туди противник перекидає нові резерви, щоб заходити в місто великими групами.

Однак також ворог неочікувано активізувався на Півночі. Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що Сили оборони відкидають будь-які ворожі спроби.

Якою є ситуація на гарячих напрямках фронту?

За словами генерала армії, нещодавно на лінії фронту за одну добу було 260 атак на різних напрямках. Противник активізувався на Півночі.

Ворог пішов неочікувано. Чому? Мав надії, що ми послабили там позиції та хотів відновити наступальні операції в напрямку Сум, але ЗСУ його відбили,

– сказав він.

Надзвичайно складною ситуація залишається на Покровському напрямку. Саме там може бути до 50 атак тактичного рівня за день, не враховуючи російські атаки невеликими групами навколо Покровська та Мирнограда. Ускладнює роботу Силам оборони та погодні умови, зокрема туман, через який важко ідентифікувати противника.

Росіяни пробували зайти в Покровськ під прикриттям туману, але їм не вдалось. Заходили з північного заходу до міста, ми також їй нейтралізували. Намагалися і з півдня, але там також не вийшло. Вони намагаються щільно підходити до міста, а потім проникати. Бої складні, але ми відбиваємо ворога та тримаємо логістичні шляхи до Мирнограда та Костянтинівки,

– пояснив він.

Маломуж зазначив, що українські військові використовують максимальну кількість різних засобів – РЕБ, дрони, літаки, дрони та ЗРК. На думку генерала армії, ворог немає перспективи захоплення Покровська, хоч ситуація там справді складна.

Бої біля Покровська: дивіться на карті

Росіяни намагаються підтягнути туди резерви і з інших напрямків фронту, і самих новобранців з Росії. Ворог намагається тиснути на Україну не лише на полі бою, а й через "мирний план" з США. Кремль надіється, що цей симбіоз змусить Україну піти на поступки.

Зауважте! Раніше Маломуж також повідомив, що росіяни вирішили посилити свої позиції на Запоріжжі. Для цього вони посилили там свої атаки.

Генерал армії додав, що після Покровська та Мирнограда ворог хоче зірвати всі сили на Костянтинівку і рухатись на Краматорськ. Там ідуть атаки та ми їх відбиваємо. ЗСУ також укріплюють оборону на Гуляйпільському напрямку.

Деталі боїв на гарячих напрямках: