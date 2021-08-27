"Газпрому", можливо, доведеться продати "Північний потік-2", – ЗМІ

Німецький суд відмовив Росії в одноосібному праві власності "Північним потоком-2". Таке рішення суддів загнало "Газпром" у глухий кут, адже тепер запуск газопроводу під загрозою.

Згідно із законодавством ЄС, видобування і транспортування газу не можуть належати одній компанії. Це здебільшого стосується останніх 54 кілометрів "Північного потоку-2".

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Продати газопровід буде не легко

Питання відділення "Північного потоку-2" від "Газпрому" залишається важливим, оскільки газопровід не зможе повноцінно працювати на території ЄС. Навіть попри те, що Росія намагається зареєструвати "Північний потік-2" як незалежного оператора транспортної мережі.

У Німеччині не відкидають того, що до кінця року вони отримуватимуть газ новим російським газопроводом. Це пов'язано з тим, що навіть якщо міністерство економіки відмовить "Північному потоку-2" у поставці газу, вони можуть оскаржувати це рішення в суді. До остаточного вердикту газопровід може функціонувати.

Німецькі ЗМІ зазначають, що логічним виходом із цієї ситуації для "Газпрому" може бути продаж газопроводу або його частини. Однак, як зазначають журналісти, це буде важко.

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