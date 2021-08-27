"Газпрому", возможно, придется продать "Северный поток-2", – СМИ

Немецкий суд отказал России в одностороннем праве собственности "Северным потоком-2". Такое решение судей загнало "Газпром" в тупик, ведь теперь запуск газопровода под угрозой.

Согласно законодательству ЕС, добыча и транспортировка газа не могут принадлежать одной компании. Это в основном касается последних 54 километров "Северного потока-2".

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Продать газопровод будет нелегко

Вопрос отделения "Северного потока-2" от "Газпрома" остается важным, поскольку газопровод не сможет полноценно работать на территории ЕС. Даже несмотря на то, что Россия пытается зарегистрировать "Северный поток-2" в качестве независимого оператора транспортной сети.

В Германии не исключают, что к концу года они будут получать газ по новому российскому газопроводу. Это связано с тем, что даже если министерство экономики откажет "Северному потоку-2" в поставке газа, они могут обжаловать это решение в суде. До окончательного вердикта газопровод может функционировать.

Немецкие СМИ отмечают, что логичным выходом из этой ситуации для "Газпрома" может быть продажа газопровода или его части. Однако, как отмечают журналисты, это будет трудно.

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