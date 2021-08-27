Згідно із законодавством ЄС, видобування і транспортування газу не можуть належати одній компанії. Це здебільшого стосується останніх 54 кілометрів "Північного потоку-2".
Варте уваги Ляпас Путіну й "Газпрому": у Росії стався конфуз з "Північним потоком-2"
Продати газопровід буде не легко
Питання відділення "Північного потоку-2" від "Газпрому" залишається важливим, оскільки газопровід не зможе повноцінно працювати на території ЄС. Навіть попри те, що Росія намагається зареєструвати "Північний потік-2" як незалежного оператора транспортної мережі.
У Німеччині не відкидають того, що до кінця року вони отримуватимуть газ новим російським газопроводом. Це пов'язано з тим, що навіть якщо міністерство економіки відмовить "Північному потоку-2" у поставці газу, вони можуть оскаржувати це рішення в суді. До остаточного вердикту газопровід може функціонувати.
Німецькі ЗМІ зазначають, що логічним виходом із цієї ситуації для "Газпрому" може бути продаж газопроводу або його частини. Однак, як зазначають журналісти, це буде важко.
"Північний потік-2": останні новини:
- У "Газпромі" заявили, що "Північний потік-2" до кінця 2021 року зможе прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу.
- Президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск російського газу може зумовити підвищення цін на газ для України.
- 20 серпня 2021 року в територіальних водах Данії завершили будівництво російського газопроводу.
- 22 серпня канцлерка Німеччини прибула з офіційним візитом до Києва. Вона закликала продовжити договір про транзит газу між "Нафтогазом" та "Газпромом". Чинна угода діє до 2024 року.
- 25 серпня 2021 року Вищий регіональний суд у Дюссельдорфі ухвалив рішення про те, що "Північний потік-2" має стати незалежним від російського "Газпрому".