З добудовою нового газогону Володимиру Путіну перестане буде потрібною українська газотранспортна система, якою він нині качає свій газ у Європі. Відтак в очільника Кремля зникне стримувальний фактор, який певною мірою заважав йому влаштувати повномасштабне вторгнення в Україну.

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Путін побоявся кидати танки на Київ, бо знав, що десь під Львовом ми все одно точно встигнемо свою газову трубу підірвати, чим зірвемо "Газпрому" контракти на постачання Європі газу. Тому тема "Північного-потоку-2" дотична кожному з українців.

Німецька феміда не стала заплющувати очі на "Північний потік-2"

Але тепер, коли росіяни з ним сконфузились, не бачу причин, чому б з того не пореготати. Німецька феміда вчинила вельми гідно. І, на відміну від німецької канцлерки Ангели Меркель, не стала заплющувати очі й ухвалювати вердикти з огляду не на закон, а на політичне чи економічне підґрунтя усієї цієї метушні навколо проєкту.

Росіяни думали, що прокладуть трубу до Європи власним коштом й зможуть далі тією нею спокійнісінько користуватимуться і качатимуть свій газ Європі. Але це в Росії так працює, як і в Україні також. А от у цивілізованому світі все інакше.

Американці та європейці дуже реально переймаються проблемою монополізму. Цивілізований світ не дозволяє монополіям існувати, тож німецький суд відмовив Росії у її, здавалося б, цілком обґрунтованому праві одноосібно користуватися своєю ж трубою.

Попри те, що росіяни власним коштом газогін побудували, але за європейським антимонопольним законодавством, вони не мають права ним одноосібно користуватися. Тобто їм не дозволяється "Північним потоком-2" качати лише свій газ.

Німецька Феміда оголосила, що половину труби в росіян треба забрати і половина газу в ній має бути не російською.

Рішення суду щодо "Північного потоку-2" – ляпас Путіну і "Газпрому"

Звісно, краще було б, щоб той "Північний потік" взагалі заборонили. Але навіть так цей судовий вердикт є чималим ляпасом Путіну та його "Газпрому". Звісно, це не постріл в серце, а росіяни шукатимуть обхідних шахрайських шляхів, як це обмеження здолати.

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Втім нам це точно краще, ніж нічого. І це направду взагалі просто феєрично, коли на рівному місце половину потужностей нової газової труби росіянам було штучно обмежено.

В перспективі для нас з вами це може означати, що все ж таки Путін не зможе обійтися без нашої ГТС, що наша труба йому і далі буде потрібною. Відтак він втримається від нового наступу, а натомість продовжить нам з вами, українському бюджету, платити живі гроші за транзит російського газу до Європи територією України.

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