Здатні виконувати серйозні завдання: як ЗСУ можуть допомогти гелікоптери

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters розповів про авіацію, яка могла б допомогти Україні. Зокрема, мовилося про гелікоптери.

Гелікоптер може бути ефективніший за літак у коротких тактичних операціях. Утім, з точки зору бойового навантаження перевагу має все ж літак. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив експерт з авіації Костянтин Криволап.

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Літаки чи гелікоптери

У своїй розмові Сирський відзначив дозвуковий штурмовий одномісний літак A-10 Thunderbolt, ударні вертольоти AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra та багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.

Костянтин Криволап пояснив, що за ціновою характеристикою один гелікоптер – третина літака. Він має утричі менше бойове навантаження за літак, який ефективніший у 5 разів.

"З точки зору підтримки військ, гелікоптер може зробити більше, ніж літак в коротких тактичних операціях", – зазначив експерт з авіації.

Для ефективної роботи гелікоптерів має бути знешкоджена робота ворожої системи ППО, особливо радіусу малої дії. Тоді вони зможуть виконувати бойові завдання, з якими важко впоратися літакам.

"Гелікоптери за своїми можливостями дадуть більше, ніж літаки, саме в тактичних діях", – додав Криволап.

Раніше військовий експерт Роман Світан пояснював, що гелікоптери можуть виконувати ті завдання, які неспроможні реалізувати на землі танки. Вони можуть рухатися на малих швидкостях разом із танками та БМП і синхронізуватися у роботі.

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