Способны выполнять серьезные задачи: как ВСУ могут помочь вертолеты
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью Reuters рассказал об авиации, которая могла бы помочь Украине. В частности, говорилось о вертолетах.
Вертолет может быть эффективнее самолета в коротких тактических операциях. Впрочем, с точки зрения боевой нагрузки преимущество имеет самолет. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по авиации Константин Криволап.
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Самолеты или вертолеты
В своем разговоре Сырский отметил дозвуковой штурмовой одноместный самолет A-10 Thunderbolt, ударные вертолеты AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra и многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.
Константин Криволап объяснил, что по ценовой характеристике один вертолет – треть самолета. Он имеет втрое меньше боевую нагрузку за самолет, который более эффективен в 5 раз.
"С точки зрения поддержки войск, вертолет может сделать больше, чем самолет в коротких тактических операциях", – отметил эксперт по авиации.
Для эффективной работы вертолетов должна быть обезврежена работа вражеской системы ПВО, особенно радиуса малого действия. Тогда они смогут выполнять боевые задания, с которыми тяжело справиться самолетам.
"Вертолеты по своим возможностям дадут больше, чем самолеты, именно в тактических действиях", – добавил Криволап.
Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснял, что вертолеты могут выполнять те задачи, которые не могут реализовать на земле танки. Они могут двигаться на малых скоростях вместе с танками и БМП и синхронизироваться в работе.
Передадут ли Украине вертолеты: основные новости
- Украина способна обслуживать старые советские вертолеты, такие как Ми-24, Ми-8. В мире их достаточное количество. Но модель АН-64 Apache хорошо подходит для огневой поддержки танков и БМП.
- Apachе – уникальная машина, которая является носителем 16 ракет AGM-114 Hellfire. Она на расстоянии 12 км выжигает полностью все, в том числе и технику. Но и выйти Apachе должен на пусковой рубеж в те же 12 километров.
- Поэтому этот вертолет есть удобной целью для врага. Его могут поразить ЗРК "Бук", "Тор-М", "Панцирь-С1". Это большие потери, которые стоят не менее 20 миллионов долларов. В свою очередь истребитель F-16 может не входить в зону поражения противника и выполнять такие же функции.