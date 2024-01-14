Способны выполнять серьезные задачи: как ВСУ могут помочь вертолеты

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью Reuters рассказал об авиации, которая могла бы помочь Украине. В частности, говорилось о вертолетах.

Вертолет может быть эффективнее самолета в коротких тактических операциях. Впрочем, с точки зрения боевой нагрузки преимущество имеет самолет. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по авиации Константин Криволап.

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Самолеты или вертолеты

В своем разговоре Сырский отметил дозвуковой штурмовой одноместный самолет A-10 Thunderbolt, ударные вертолеты AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra и многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.

Константин Криволап объяснил, что по ценовой характеристике один вертолет – треть самолета. Он имеет втрое меньше боевую нагрузку за самолет, который более эффективен в 5 раз.

"С точки зрения поддержки войск, вертолет может сделать больше, чем самолет в коротких тактических операциях", – отметил эксперт по авиации.

Для эффективной работы вертолетов должна быть обезврежена работа вражеской системы ПВО, особенно радиуса малого действия. Тогда они смогут выполнять боевые задания, с которыми тяжело справиться самолетам.

"Вертолеты по своим возможностям дадут больше, чем самолеты, именно в тактических действиях", – добавил Криволап.

Ранее военный эксперт Роман Свитан объяснял, что вертолеты могут выполнять те задачи, которые не могут реализовать на земле танки. Они могут двигаться на малых скоростях вместе с танками и БМП и синхронизироваться в работе.

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