Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Украина может добавить к "списку желаний" еще и вертолеты AH-64 Apache. Однако западные партнеры нам их не предоставляют.

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Уникальная машина

Вертолеты Apache являются уникально хорошей машиной, которые является носителями 16 ракет AGM-114 "Хеллфайр". Это блестящая ракета, которая на расстоянии 12 километров выжигает абсолютно все, в том числе технику.

Но есть нюанс. Этот вертолет стоит 20 миллионов долларов, и он точно является удобной целью для врага. Ведь вертолету нужно выйти на пуски на расстояние тех же 12 километров. И ЗРК оккупантов "Панцирь-С1", "Бук" или "Тор-М" его точно достанет,

– отметил военный эксперт.

А истребитель F-16 стоит от 60 до 80 миллионов, но он из номенклатуры вооружения выполнит работу 12 и даже 16 вертолетов.

Военный эксперт назвал вооружение, в котором нуждается ВСУ: смотрите видео

Вертолет рано или поздно точно собьют, а F-16 с правильной номенклатурой вооружения практически недостижим для россиян,

– подчеркнул Черник.

Возможно, Украине передадут и другие авиационные комплексы: Eurofighter Typhoon, Saab JAS 39 Gripen.

"По моему мнению, нет лучшего самолета, чем F-15. Он в чем-то лучше, чем F-22. Но маловероятно, что Украина их получит. Поэтому мы финализируем номенклатуру вооружения, которое должны получить, а дальше речь пойдет только о его количестве", – подчеркнул Петр Черник.

Вертолет AH-64 Apache Боевой вертолет армии США, вооруженный 30-мм пушкой M230 Chain Gun, 16 противотанковыми ракетами AGM-114 или 4 установками с 19 единицами 70-мм неуправляемыми ракетами Hydra 70. Кроме того, этот вертолет имеет нулевую уязвимость п ри попадании 12,7 миллиметровой пулей на скорости 490 метров в секунду или минимальное поражение при попадании 23 миллиметровым мелкофугасным снарядом. AH-64 Apache может продолжать полет в течение 30 минут после попадания по любой части вертолета.

Что известно о предоставлении Украине истребителей F-16