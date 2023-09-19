Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про переваги й недоліки цієї техніки. За його словами, такі повітряні судна можуть передати Україні, але точно не тепер.
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Зокрема, є гелікоптер AH-64 Apache, який має чотири на чотири ракети Hellfire та гармату M230. Але він коштує 20 мільйонів.
"F-16 – від 60 мільйонів. Отже, один винищувач – це три гелікоптери, але виконує роботу 12", – зазначив Черник.
У чому переваги та недоліки гелікоптерів для України: дивіться відео 24 Каналу
Яка головна проблема
Гелікоптер – зручна ціль для збивання. З нею можуть впоратись такі зенітно-ракетні комплекси ворога, як-от "Бук", "Тор-М", "Панцирь-С1". Якщо російські окупанти зіб'ють три гелікоптери, то ми з партнерами втратимо 60 мільйонів доларів.
Тим часом винищувач F-16 може не заходити в зону ураження противника і виконувати ті самі завдання.
F-16 для України: останні новини
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що процес навчання українських пілотів на F-16 "набрав обертів". За його словами, авіаційна коаліція розширюється географічно.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що наші бійці мають успіхи в Данії. Частина пілотів завершила підготовчі заходи та переходить до льотної підготовки.
- На думку колишнього міністра оборони, Україна зможе застосувати F-16 уже навесні 2024 року. Олексій Резніков порівняв ситуацію в нашій країні з тією, що склалась у трилогії "Володар перснів".