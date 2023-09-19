Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу про переваги й недоліки цієї техніки. За його словами, такі повітряні судна можуть передати Україні, але точно не тепер.

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Зокрема, є гелікоптер AH-64 Apache, який має чотири на чотири ракети Hellfire та гармату M230. Але він коштує 20 мільйонів.

"F-16 – від 60 мільйонів. Отже, один винищувач – це три гелікоптери, але виконує роботу 12", – зазначив Черник.

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Яка головна проблема

Гелікоптер – зручна ціль для збивання. З нею можуть впоратись такі зенітно-ракетні комплекси ворога, як-от "Бук", "Тор-М", "Панцирь-С1". Якщо російські окупанти зіб'ють три гелікоптери, то ми з партнерами втратимо 60 мільйонів доларів.

Тим часом винищувач F-16 може не заходити в зону ураження противника і виконувати ті самі завдання.

Зверніть увагу! Наприкінці серпня США схвалили передання Україні винищувачів F-16 з третіх країн. Згодом стало відомо, що Київ отримає 61 літак від Данії та Нідерландів.

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