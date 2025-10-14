Розмови довкола передачі з боку США далекобійних ракет Tomahawk не вщухають. Ця далекобійна зброя дасть результат тільки в комплексі дій, якщо атаки по ворожих цілях вглибині Росії будуть проводитися з застосуванням українських дронів.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що по об'єктах виготовлення росіянами "Шахедів" та місцях їх запуску мають летіти сотні наших БпЛА та ракет, а американська зброя стане підсиленням для таких ударів.

Від чого залежатиме рішення Трампа щодо Tomahawk?

Генерал армії серед важливих об'єктів, на які могли б бути націлені Tomahawk, назвав російські аеродроми, де базуються винищувачі; заводи ВПК. Маломуж наголосив, що ці далекобійні ракети США могли б бути важливим для України ресурсом, але не вирішальним, бо у великій кількості американці їх надати не зможуть.

Їх ще треба отримати, президент Зеленський сказав, що Україна на стадії того, аби домовитися про це. Трамп змінив позицію. Він говорить про Tomahawk, як сигнал Росії. Якщо вона не хоче миру, він поставить їх. Сьогодні вже про них йде конкретна розмова,

– озвучив Маломуж.

На його думку, найближчим часом ця американська зброя не буде відправлена Україні. Попереду, з його слів, складна процедура погодження цього рішення. Однак Маломуж переконаний, що якщо Путін надалі не виявить готовності рухатися до миру, а продовжить терор українських міст, тоді армія України отримає від США Tomahawk.

До відома! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що розмовами про ймовірне постачання Україні Tomahawk Трамп перейшов до нової тактики, вона націлена на Путіна. США показують, що можуть суттєво підсилити ЗСУ військовою допомогою та розширити спектр наданого озброєння.

