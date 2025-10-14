Генерал Маломуж назвав умову, за якої Україна отримає Tomahawk
- Генерал армії Микола Маломуж вважає, що американські ракети Tomahawk стануть підсиленням для ударів по ворожих цілях, але вирішальну роль не відіграватимуть.
- Він зауважив на тому, що передачу цієї зброї найближчим часом не варто очікувати.
Розмови довкола передачі з боку США далекобійних ракет Tomahawk не вщухають. Ця далекобійна зброя дасть результат тільки в комплексі дій, якщо атаки по ворожих цілях вглибині Росії будуть проводитися з застосуванням українських дронів.
Таку думку в етері 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що по об'єктах виготовлення росіянами "Шахедів" та місцях їх запуску мають летіти сотні наших БпЛА та ракет, а американська зброя стане підсиленням для таких ударів.
Від чого залежатиме рішення Трампа щодо Tomahawk?
Генерал армії серед важливих об'єктів, на які могли б бути націлені Tomahawk, назвав російські аеродроми, де базуються винищувачі; заводи ВПК. Маломуж наголосив, що ці далекобійні ракети США могли б бути важливим для України ресурсом, але не вирішальним, бо у великій кількості американці їх надати не зможуть.
Їх ще треба отримати, президент Зеленський сказав, що Україна на стадії того, аби домовитися про це. Трамп змінив позицію. Він говорить про Tomahawk, як сигнал Росії. Якщо вона не хоче миру, він поставить їх. Сьогодні вже про них йде конкретна розмова,
– озвучив Маломуж.
На його думку, найближчим часом ця американська зброя не буде відправлена Україні. Попереду, з його слів, складна процедура погодження цього рішення. Однак Маломуж переконаний, що якщо Путін надалі не виявить готовності рухатися до миру, а продовжить терор українських міст, тоді армія України отримає від США Tomahawk.
До відома! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що розмовами про ймовірне постачання Україні Tomahawk Трамп перейшов до нової тактики, вона націлена на Путіна. США показують, що можуть суттєво підсилити ЗСУ військовою допомогою та розширити спектр наданого озброєння.
Передача Україні Tomahawk: останні заяви
Після телефонної розмови з Трампом, яка відбулась 11 жовтня, український лідер Володимир Зеленський озвучив, що між Україною та США триває діалог про необхідність забезпечення нашого війська цими ракетами. Зеленський наголосив, що українська сторона наразі очікує на ухвалення цього рішення.
Американський президент Дональд Трамп 12 жовтня під час спілкування зі ЗМІ повідомив, що планує обговорити з російським диктатором питання надання Україні цієї далекобійної зброї. З його слів, якщо той не почне йти в бік мирного врегулювання, він забезпечить українське військо Tomahawk.
Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков озвучив, що розмови про можливе постачання ЗСУ ракет Tomahawk викликають неабияку тривогу. Водночас він висловився, що це озброєння буцімто не спроможне змінити ситуацію на полі бою. Про це днями заявив і Путін, який заявив, що таке рішення Трампа призведе до погіршення відносин з Росією. Днями він також запевнив, що країна-агресорка у відповідь посилить своє ППО.