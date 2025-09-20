Росія продовжує провокації проти країн Північноатлантичного альянсу. Зокрема, вранці 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та наблизились до Таллінна.

Літаки спокійно перебували в повітряному просторі країни НАТО 12 хвилин. Військові та експерти для 24 Каналу проаналізували реакцію Альянсу на чергову зухвалу провокацію з боку Кремля та сказали, чим подібні витівки Володимира Путіна можуть обернутися в майбутньому.

Що показало вторгнення російських МіГів в Естонію?

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук вважає, що членам НАТО бракує хоробрості, щоб дати гідну відсіч Росії. Країни Балтії елементарно бояться розпочати такі дії, розуміючи свої можливості. Це означає, що вони не впевнені сьогодні в підтримці країн НАТО й загалом Альянсу.

Якби члени НАТО були впевнені в тому, що Альянс єдиний, сильний та може протистояти російській агресії, то вони б їх (літаки та дрони – 24 Канал) збивали,

– мовив Ткачук.

Яскравим прикладом є Туреччина, яка в листопаді 2015 року збила російський бомбардувальник Су-24 поблизу сирійсько-турецького кордону, показавши Росії свої зуби. Після цього інциденту такі проникнення не повторювалися.

Зверніть увагу! Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що Росія цьогоріч уже чотири рази порушувала естонський повітряний простір. Утім, вторгнення трьох МіГ-31 він назвав безпрецедентно зухвалим і закликав відповісти на агресію Кремля посиленням політичного та економічного тиску.

"Росія може багато розповідати про навчання, але байдуже: це територія іншої країни, тож на подібні інциденти треба реагувати. Країни НАТО не повинні боятися таких реакцій. Вони мали б це робити, як зробила Туреччина, яка захищала свій повітряний простір і свою територію", – зазначив офіцер ЗСУ.

За його словами, достатньо один раз показати росіянам, що буде з їхніми літаками й солдатами, які ступлять на чужу землю, тоді б вони вже задумалися. Це ж питання промацування: а що можна далі? Можливо, наступного разу російська колона танків випадково заїде на пів годинки, покатається по якомусь селу. Тому потрібно не боятися реагувати. Цього чекають росіяни, щоб зрозуміти, а чи є там сила, чи просто розповіді та слова.

Навіщо російські МіГи вдерлися в Естонію?

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, було очікувано й передбачувано, що Володимир Путін робитиме подібні провокації далі. Йому треба постійно підбурювати НАТО тактикою маленьких порізів – спочатку дрони, тепер літаки.

Річ у тім, що літаки швидко залетіли й швидко вилетіли, тож Кремль завжди може виправдатися тим, що вони нібито не встигли розвернутися. Приблизно такі пояснення і виправдання росіяни будуть давати.

Важливо! У міноборони Росії цинічно заявили, що три МіГ-31 нібито виконували плановий переліт із Карелії до Калінінградської області. Там стверджують, що маршрут пролягав над нейтральними водами Балтійського моря, а повітряний простір Естонії не порушували.

"Таке було, це не перша історія. Очевидно, що це продовження плану провокацій Путіна. Я думаю, що наступного разу під час масованої атаки по Україні, якась частина дронів залетить до іншої натівської країни. Але не факт, що це буде Польща. Я не здивуюсь, що якщо це, наприклад, буде Румунія або якась інша країна, яка межує з Україною і є членом НАТО", – сказав політолог.

Для Путіна сьогодні важлива географія. Йому треба її розширяти, щоб показати, що він не конкретно проти якоїсь країни виступає, а саме проти НАТО, тому що для нього це підняття ставок. Наприклад, кращою відповіддю НАТО на провокації проти Польщі була б історія, якби Альянс наступного дня, почав консультації з Україною і домовився про створення безпольотної зони на 200 кілометрів.

Якою має бути реакція НАТО?

Полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан переконаний, що росіяни продовжуватимуть подібні провокації, доки не намацають червону лінію.

Естонія мала б відреагувати, так само як Туреччина, яка знищила російський Су-24, який порушив її повітряний простір. Аналогічною має бути реакція країн НАТО на російське вторгнення, і тоді літаки та дрони країни-агресора перестануть літати в небі країн Альянсу,

– зауважив Світан.

Щодо вторгнення безпілотників у низку країн НАТО має бути реакція на знищення місць виробництва цих БпЛА. Тоді у Кремлі все зрозуміють, це б і була та червона лінія, за яку переступати не можна.

Повітряні провокації з боку Росії безперечно будуть, допоки країни НАТО не почнуть збивати російські БпЛА та літаки. На ноту протесту Кремль взагалі не відреагує.

Чи могла Естонія збити російські літаки?

Військовий оглядач Денис Попович нагадав, що російський Су-24 перебував у повітряному просторі Туреччини протягом 5 хвилин і його збили. Водночас три російські МіГи літали над Естонією 12 хвилин. Цього більш ніж достатньо для того, щоб збити їх і закрити це питання.

Туреччина, яка є членом НАТО, 10 років тому продемонструвала, як треба діяти з порушниками повітряного простору. Тому питання щодо реакції Альянсу поки що залишається відкритим,

– наголосив військовий оглядач.

Було активовано четверту статтю статуту НАТО, яка передбачає консультації, якщо один із членів буде відчувати небезпеку для свого суверенітету.

10 вересня над Польщею були дрони, зараз полетіли літаки. Тому ескалацію будуть продовжувати, оскільки Росія в такий спосіб випробовувала реакцію НАТО та намагається намацати червоні лінії та розмити п'яту статтю, яка передбачає застосування механізмів колективної безпеки.

Як Європа та США реагують на інцидент з російськими МіГ-31?