Россия продолжает провокации против стран Североатлантического альянса. В частности, утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну.

Самолеты спокойно находились в воздушном пространстве страны НАТО 12 минут. Военные и эксперты для 24 Канала проанализировали реакцию Альянса на очередную дерзкую провокацию со стороны Кремля и сказали, чем подобные выходки Владимира Путина могут обернуться в будущем.

Интересно Генерал армии ответил, могло ли НАТО сбивать российские самолеты в Эстонии

Что показало вторжение российских МиГов в Эстонию?

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает, что членам НАТО не хватает храбрости, чтобы дать достойный отпор России. Страны Балтии элементарно боятся начать такие действия, понимая свои возможности. Это означает, что они не уверены сегодня в поддержке стран НАТО и в целом Альянса.

Если бы члены НАТО были уверены в том, что Альянс сильный и может противостоять российской агрессии, то они бы их (самолеты и дроны – 24 Канал) сбивали,

– сказал Ткачук.

Ярким примером является Турция, которая в ноябре 2015 года сбила российский бомбардировщик Су-24 вблизи сирийско-турецкой границы, показав России свои зубы. После этого инцидента такие проникновения не повторялись.

Обратите внимание! Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Россия в этом году уже четыре раза нарушала эстонское воздушное пространство. Впрочем, вторжение трех МиГ-31 он назвал беспрецедентно дерзким и призвал ответить на агрессию Кремля усилением политического и экономического давления.

"Россия может много рассказывать об учениях, но безразлично – это территория другой страны, поэтому на подобные инциденты надо реагировать. Страны НАТО не должны бояться таких реакций. Они должны это делать, как сделала Турция, которая защищала свое воздушное пространство и свою территорию", – отметил офицер ВСУ.

По его словам, достаточно один раз показать россиянам, что будет с их самолетами и солдатами, которые ступят на чужую землю, тогда бы они уже задумались. Это же вопрос прощупывания – а что можно дальше? Возможно в следующий раз российская колонна танков случайно заедет на пол часика, покатается по какому-то селу. Поэтому нужно не бояться реагировать. Этого ждут россияне, чтобы понять, а есть ли там сила, или просто рассказы и слова.

Зачем российские МиГи ворвались в Эстонию?

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, было ожидаемо и предсказуемо, что Владимир Путин будет делать подобные провокации дальше. Ему надо постоянно подстрекать НАТО тактикой маленьких порезов – сначала дроны, теперь самолеты.

Дело в том, что самолеты быстро залетели и быстро вылетели, поэтому Кремль всегда может оправдаться тем, что они якобы не успели развернуться. Примерно такие объяснения и оправдания россияне будут давать.

Важно! В минобороны России цинично заявили, что три МиГ-31 якобы выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область. Там утверждают, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря, а воздушное пространство Эстонии не нарушали.

"Такое было, это не первая история. Очевидно, что это продолжение плана провокаций Путина. Я думаю, что в следующий раз во время массированной атаки по Украине, какая-то часть дронов залетит в другую натовскую страну. Но не факт, что это будет Польша. Я не удивлюсь, что если это, например, будет Румыния или какая-то другая страна, которая граничит с Украиной и является членом НАТО", – сказал политолог.

Для Путина сейчас важна география. Ему надо ее расширять, чтобы показать, что он не конкретно против какой-то страны выступает, а именно против НАТО, потому что для него это поднятие ставок. Например, лучшим ответом НАТО на провокации против Польши была бы история, если бы Альянс на следующий день, начал консультации с Украиной и договорился о создании бесполетной зоны на 200 километров.

Какой должна быть реакция НАТО?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан убежден, что россияне будут продолжать подобные провокации пока не нащупают красную линию.

Эстония должна была бы отреагировать, так же как Турция, которая уничтожила российский Су-24, который нарушил ее воздушное пространство. Аналогичной должна быть реакция стран НАТО на российское вторжение и тогда самолеты и дроны страны-агрессора перестанут летать в небе стран Альянса,

– отметил Свитан.

Относительно вторжения беспилотников в ряд стран НАТО, то должна быть реакция на уничтожение мест производства этих БпЛА. Тогда в Кремле все поймут, это бы и была та красная линия, за которую переступать нельзя.

Воздушные провокации со стороны России бесспорно будут пока страны НАТО не начнут сбивать российские БПЛА и самолеты. На ноту протеста Кремль вообще не отреагирует.

Могла ли Эстония сбить российские самолеты?

Военный обозреватель Денис Попович напомнил, что российский Су-24 находился в воздушном пространстве Турции в течение 5 минут и его сбили. В то же время три российских МиГа летали над Эстонией 12 минут. Этого более чем достаточно для того, чтобы сбить их и закрыть этот вопрос.

Турция, которая является членом НАТО, 10 лет назад продемонстрировала, как надо действовать с нарушителями воздушного пространства. Поэтому вопрос о реакции Альянса, пока остается открытым,

– подчеркнул военный обозреватель.

Очевидно, была активирована четвертая статья устава НАТО, которая предусматривает консультации, если один из членов будет чувствовать опасность для своего суверенитета.

10 сентября над Польшей были дроны, сейчас полетели самолеты. Поэтому эскалации будут продолжать, поскольку Россия таким образом испытывала реакцию НАТО, пытается нащупать красные линии и размыть пятую статью, которая предусматривает применение механизмов коллективной безопасности.

Как Европа и США реагируют на инцидент с российскими МиГ-31?