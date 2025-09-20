Дать отпор российской агрессии в воздухе – вполне реально. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что похожая ситуация уже была в Турции.

Мог ли Альянс сбить вражеские МиГи?

В ноябре 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, который зашел в ее воздушное пространство. Интересно, что власти страны перед тем делали предупреждение российской стороне, ведь ее самолеты не раз оказывались на территории Турции.

Поэтому 24 ноября, когда Кремль снова устроил провокацию, турецкие власти дали приказ на сбивание самолета. Во всем мире такие действия признали правомерными. Интересно, что Турция является давним партнером России, но не побоялась это сделать.

Сегодня Владимир Путин продолжает свои агрессивные провокации. Безусловно, российские самолеты надо сбивать средствами ПВО. К тому же НАТО имеет истребители F-35, которые без проблем это сделают.

Это залет боевой авиации. Пусть тогда Россия оправдывается, что это было. Мы конкретно показали – проходит атака, есть предпосылки, поэтому такие цели сбивают. И никакой войны не будет,

– подчеркнул генерал армии.

Если Россия начнет демарши, тогда возникает вопрос на всех уровнях, почему вражеские суда во время боевых действий залетают на территорию страны НАТО, движутся в направлении столицы. Это нельзя воспринимать никак иначе, чем агрессию.

В свое время Турция поступила правильно, хотя самолет был в ее воздушном пространстве всего несколько минут. В ситуации с Эстонией говорится о 12 минутах и полете в сторону столицы страны.

Российские истребители в Эстонии: главное