6-місячне перемир'я є на порядку денному зустрічі США та України в Саудівській Аравії, – Віткофф

Напередодні стало відомо, що вже у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників США та України. Спецпосланець Трампа щодо Близького Сходу Cnsd Віткофф розповів, що там буде обговорювати 6-місячне перемир'я.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що США та Україна будуть обговорювати в Саудівській Аравії

Віткофф підтвердив, що у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та США.

Він розповів, що порядок денний зустрічі включатиме основні положення угоди щодо врегулювання війни та шестимісячне припинення вогню.

Зараз ми ведемо переговори, щоб скоординувати зустріч з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, в Джидді,

– повідомив Віткофф.

Він додав, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що їх переговори все ще можна відновити. За словами Віткоффа, Вашингтон задоволений першими кроками Києва в цьому напрямку.