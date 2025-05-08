"Сили зла об'єднуються": адмірал Бауер назвав країну, без якої Росія не змогла б вести війну

Голова Військового комітету НАТО у 2021 − 2025 роках адмірал Роб Бауер заявив, що без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія не змогла б продовжувати війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Бауера під час 17 щорічного Київського безпекового форуму "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора".

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Яка країна допомагає Росії вести війну

Роб Бауер заявив, що втрати Росії загиблими та пораненими сягають понад 700 тисяч людей, однак окупанти все ще не досягли жодної своєї стратегічної цілі.

А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі, запланована на завтра, є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу,

– підкреслив адмірал.

За його словами, зараз Росія швидко перебудовується на воєнні рейки, але водночас несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги".

Бауер додав, що Україні, "попри питання з особовим складом", вдається дуже добре відстоювати свої позиції на фронті.

Нагадаємо, 8 травня у Москві відбулися переговори між російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном. Офіційно у Кремлі заявили, що політики нібито не обговорювали ані припинення війни, ані будь-яке врегулювання.