У Німеччині проросійську партію "АдН" визнали екстремістською

У п’ятницю Агентство внутрішньої розвідки Німеччини офіційно визнало ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) екстремістською організацією, яка становить загрозу для демократичного ладу країни. Це рішення дає змогу розвідці активніше контролювати діяльність партії.

Партія здобула рекордне для себе друге місце на федеральних виборах у лютому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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"Альтернатива для Німеччини" визнана екстремістською

Новий статус дозволяє владі застосовувати розширені заходи спостереження, включаючи використання агентурної мережі та перехоплення комунікацій.

Концепція народу, заснована на етнічній приналежності та походженні, що переважає в партії, є несумісною з вільним демократичним порядком,

– наголошується у заяві німецької розвідки.

Служба внутрішньої безпеки також вказала, що АдН не визнає громадян Німеччини з іммігрантським корінням, особливо з мусульманських країн, повноцінними членами суспільства.

Такий підхід, згідно з висновками служби, призвів до того, що окремі особи та групи "паплюжать і очорняють", спричиняючи "ірраціональний страх і ворожість щодо них".

Reuters зазначає, що рішення про визнання АдН екстремістською організацією ухвалено на фоні гарячих дискусій щодо участі партії у роботі нового парламенту. Адже за результатами виборів вона здобула безпрецедентно велику кількість місць, що теоретично відкриває їй шлях до керівництва кількома важливими парламентськими комітетами – хоча для цього потрібна підтримка інших партій, яка наразі виглядає малоймовірною.

Разом із тим, експерти попереджають, що такі дії влади можуть викликати зворотний ефект і посилити популярність партії, яка позиціонує себе як жертва політичної ізоляції.

Окремі фракції АдН, як-от її молодіжне крило, вже було визнано екстремістськими, а партію загалом визнано підозрюваною в екстремізмі у 2021 році.